Gümüldür'de orman yangını
31 dakika önce
Gümüldür'de orman yangınıİzmir'in Menderes ilçesinde, ormanlık alanda yangın çıktı.
Gümüldür Haber Yayın Tarihi: 18.08.2019 06:45 Kaynak: DHA
'de orman yangını İzmir
'in Menderes
ilçesinde, ormanlık alanda yangın çıktı. Yangına havadan ve karadan müdahaleye başlandı.
Menderes'in Gümüldür Mahallesi'nin Yarentepe mevkisindeki ormanlık alanda, saat 17.45 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Bölgeden yükselen dumanı görenler durumu, orman ekiplerine bildirdi. İl Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler yangına, havadan ve karadan müdahaleye başladı. Yangının söndürülmesi için çalışmalar sürüyor.
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İZMİR DHA
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