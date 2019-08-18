Gümüldür'de orman yangını
1 saat önce
İZMİR'in Menderes ilçesinde, ormanlık alanda yangın çıktı.
Haber Yayın Tarihi: 18.08.2019 09:03 Kaynak: DHA
İZMİR'in Menderes
ilçesinde, ormanlık alanda yangın çıktı. Yangına havadan ve karadan müdahaleye başlandı.
Menderes'in Gümüldür
Mahallesi'nin Yarentepe mevkisindeki ormanlık alanda, saat 17.45 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Bölgeden yükselen dumanı görenler durumu, orman ekiplerine bildirdi. İl Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler yangına, havadan ve karadan müdahaleye başladı. Yangının söndürülmesi için çalışmalar sürüyor.
Kuşadası Yaylaköy'de yangın Kuşadası'nda zeytinlik yangını Bakan Pakdemirli İzmir'deki yangın ile ilgili konuştu: Bir köy boşaltılacak Cani koca, eski eşini kızının gözü önünde boğazından bıçaklayarak öldürdü