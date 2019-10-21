Gümüş ailesine sevindiren yardım

Akçakoca Ayazlı Mahallesinde yaşayan ihtiyaç sahibi Gümüş ailesi, 'Devlet-Belediye' iş birliği ile hazırlanan konteynır evlerine yerleştiler.



Devlet- Belediye iş birliğinin en güzel sosyal yardımlaşma örneklerinden bir olan uygulama Ayazlı Mahallesinde gerçekleşti. Düzce Valiliği, Akçakoca Kaymakamlığı, Akçakoca Belediyesi ve Kızılay tarafından evi olmayan vatandaşa Konteyner yardımında bulunuldu.



Ayazlı Mahallesinde yaşayan iki çocuk babası olan Mehmet Gümüş'e, Akçakoca Belediyesi tarafından önce yer tahsisi yapıldı ardından zemin betonu dökülerek altyapısı hazır hale getirilen yere konteynır konduldu ve aileye teslim edildi. Bir çocuğu engelli olan baba Mehmet Gümüş; "Kira vermeden başımı sokabileceğim bir yuvam var artık. Aileme bu imkanı tanıyan herkesten Allah razı olsun" ifadelerinde bulundu.



Akçakoca Belediye Başkanı Okan Yanmaz ise Gümüş ailesini ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerinde bulunarak eksikliklerinin giderileceğini ifade etti. - DÜZCE