Gümüş anahtar onur ödülüne layık görüldü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Gümüş anahtar onur ödülüne layık görüldü - Son Dakika

Gümüş anahtar onur ödülüne layık görüldü

6 saat önce

Düzce Üniversitesi Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. E. Yıldız Doyran, Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için özel olarak hazırladığı eserlerin yer aldığı "Suya Yansıyanlar II" adlı kişisel sergi ile Gümüş Anahtar Onur Ödülü'ne layık görüldü.

Gümüş anahtar onur ödülüne layık görüldü, System.String[]

Düzce Üniversitesi Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. E. Yıldız Doyran, Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için özel olarak hazırladığı eserlerin yer aldığı "Suya Yansıyanlar II" adlı kişisel sergi ile Gümüş Anahtar Onur Ödülü'ne layık görüldü.


Ülkemizden Prof. Dr. E.Yıldız Doyran'a ait 10 eser, Kazakistanlı sanatçılar Tileuzhan Batanov'a ait 22 eser ile Muthit Murzaliyev'e ait 25 eserden oluşan ve toplamda 57 eserin sergilendiği üç ayrı kişisel resim sergisi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu tarafından açıldı.


Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Maliye Bakanı Olgun Amacaoğlu'nun açılışını gerçekleştirdiği "Suya Yansıyanlar II" adlı sergide, Prof. Dr. E. Yıldız Doyran'ın birbirinden değerli eserleri sergilendi. Eserler ziyaretçiler tarafından ilgi ve beğeniyle karşılandı.


Resim sergisi ile ilgili görüşlerini dile getiren Prof. Dr. E. Yıldız Doyran, Kıbrıs Modern Sanat Müzesi Projesi kapsamında dördüncü kez katılım sağladığını belirterek, son eserle birlikte eser sayısının 34 olduğunu, Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için eserlerini 50'ye tamamlamayı arzuladığını ifade etti.


Bazı insanların ütopik hayalleri olduğunu, bazı bilim insanlarının da sadece bilime değil, sanata dair de çok güzel düşünceleri bulunduğunu belirten Doyran, "Yakın Doğu Üniversitesi Kurucu Rektörü Prof. Dr. Suat Günsel, bunların ilki. Çünkü çevremizde gördüğümüz birçok bilim insanının sadece kendi kulvarında ilerleme kaydettiğini izliyoruz. Oysa burada yaratılan atmosfer kesinlikle sadece bilim adına değil, aynı zamanda sanat adına birçok insanın yapamadığı bir hayal. İnsan hayallerini gerçekleştirmek için yaşar. Sanatçı da böyledir. Biz de hayallerimiz için buradayız ve bu müzeye biraz katkımız olabilirse müteşekkir olurum. Bu müze gerçekten diğer sanatçı arkadaşlarımın da değindiği gibi Türk dünyasındaki tüm sanatçıları bir araya getiren bir müze olacak. Bu da Günsel hocamızın baştan beri yıllardır yapmaya çalıştığı yeni eğitim mecrasına bir katkı olmuş oluyor. Dünyanın her yerinden araştırmacılar, sanatçı adayları, gençler gelip bu müzede Türk sanatını çok rahat gözlemleyebilecektir. Emeği geçen, bana katkıları olan, desteklerini esirgemeyen herkese teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu. - DÜZCE

Kıbrıs, Doyran, Gümüş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 03:23 Kaynak: İHA
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