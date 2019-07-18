Gümüş fiyatları ticaret savaşı endişeleriyle beş ayın zirvesinde
2 saat önce
ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin'e daha fazla gümrük vergisi uygulama tehtidi sonrasında ticaret savaşı endişelerinin yeniden artması etkisiyle yatırımcıların güvenli liman arayışına girmeleriyle gümüş fiyatları 27 Şubat'tan bu yana en yüksek düzeyi olan 15.87 dolara kadar yükseldi.
Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 09:23 Kaynak: DHA
– ABD Başkanı Donald Trump
'ın Çin'e daha fazla gümrük vergisi uygulama tehtidi sonrasında ticaret savaşı endişelerinin yeniden artması etkisiyle yatırımcıların güvenli liman arayışına girmeleriyle gümüş fiyatları 27 Şubat'tan bu yana en yüksek düzeyi olan 15.87 dolara kadar yükseldi.
- İstanbul
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