Son Dakika Haberleri: Gümüş fiyatları ticaret savaşı endişeleriyle beş ayın zirvesinde
Son Dakika Ekonomi Haber

Gümüş fiyatları ticaret savaşı endişeleriyle beş ayın zirvesinde

2 saat önce

ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin'e daha fazla gümrük vergisi uygulama tehtidi sonrasında ticaret savaşı endişelerinin yeniden artması etkisiyle yatırımcıların güvenli liman arayışına girmeleriyle gümüş fiyatları 27 Şubat'tan bu yana en yüksek düzeyi olan 15.87 dolara kadar yükseldi.

Gümüş fiyatları ticaret savaşı endişeleriyle beş ayın zirvesinde, System.String[]
–  ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin'e daha fazla gümrük vergisi uygulama tehtidi sonrasında ticaret savaşı endişelerinin yeniden artması etkisiyle yatırımcıların güvenli liman arayışına girmeleriyle gümüş fiyatları 27 Şubat'tan bu yana en yüksek düzeyi olan 15.87 dolara kadar yükseldi.


- İstanbul
Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Donald Trump, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 09:23 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Türkiye'den ABD'nin F-35'lerle ilgili kararına ilk tepki: Bu hatadan geri dönün S-400 anketi: ABD ambargo uygularsa geri adım atılmalı mı? Dolar düşüşünü sürdürüyor! İşte son durum Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.7.2019 11:51:17. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Gümüş fiyatları ticaret savaşı endişeleriyle beş ayın zirvesinde
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]