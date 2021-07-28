Üye Girişi
Gümüş Kazaz Kursu KO-MEK'te açıldı - Son Dakika

Gümüş Kazaz Kursu KO-MEK'te açıldı

28.07.2021 11:34
Gümüş Kazaz Kursu KO-MEK'te açıldı, System.String[]

Unutulmaya yüz tutmuş geleneksel ürünlerin yapımına önem veren KO-MEK bu kez Gümüş Kazaz kursu açarak eğitimlerine başladı.

El sanatları bir milletin kültürünü en güzel şekilde temsil etmekte ve tanıtmaktadır. Bu nedenle el sanatları ürünleri bir ülkenin kültürel kimliğinin en canlı belgeleridir. Anadolu insanı tarih öncesi çağlardan beri takı tasarlar üretir ve kullanmaktadır. Gerek süslenmek gerek nazar ve benzeri inanışlarla kullanılan bu takılar, topraklarımızda yaşamış insanların birikimi ile bütünleşerek günümüze kadar ulaşmıştır. Ancak bugün tüm kültürel öğelerdeki gelenekselliğin giderek zayıflaması, üretim tarzındaki küçük el sanatları niteliğinde üretilen takıları da etkilemiş ve yok olmakla karşı karşıya bırakmıştır. Sadece Trabzon'da yapılan yöresel özellik taşıyan gümüş kazaz örücülüğü de bu el sanatları ürünlerinden sadece bir tanesidir.

GÜMÜŞ KAZAZ ÖRÜCÜLERİ KO-MEK'TE YETİŞECEK

Günümüzde Trabzon yöresine ait el sanatını yapan çok az usta bulunmakta. Bu yüzden yok olma tehlikesi ile karşı karşıya olan gümüş kazaz örücülüğünü, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kursları (KO-MEK) ilgi duyan kursiyerlerine yeni bir kurs açarak eğitim vermeye başladı. Oldukça meşakkatli ve emek isteyen Gümüş Kazaz Örücülüğü kursunda işlenen ürünler aile ekonomisine katkı sunmak için satışa çıkarılıyor.

ŞIK ZARİF VE SANATSEVERLERİN TERCİHİ

Turizme yönelik bir el sanatı olarak oldukça ilgi gören Gümüş Kazaziyenin KO-MEK'te yeni branş olarak açılması bu sanatın gelişmesine katkı sağlamak amaçlanıyor. Gümüş kazaz örücülüğü göze hitap eden nadide bir el sanatı özelliğini taşıyor. Ustasının ellerinde zarif bir şekilde biçimlenir, kuyumcu vitrinlerinde hayranlıkla seyredilir. Kimilerinin boynunda kolye, kimilerinin kulağında küpe ve ellerinde tespih olarak büyük bir beğeniyle taşınıyor.

KÜPEDEN TESBİHE KADAR HERŞEY YAPABİLİRSİNİZ

Kazazlık eskiden sadece tespihlerin ucuna imame yerine takılan püskül (kamçı) olarak yapılıyordu. Günümüzde bu kullanım alanı dışında gelişmeler göstererek değişik takı tasarımları yapılarak üretilmeye başlanmış. Modern ve klasik kolyeler, küpeler, bileklikler, kolye uçları, kol düğmeleri, giyim süslemelerinde düğme, kemer, 33'lük ve 99'luk tespihler yapılmakta. Ayrıca gümüş tel yerine çeşitli renkte iplikler (koton, muline, pamuk, sim vb.) kullanılarak nakış, giyim ve takı alanlarında çeşitli tasarımlar yapılmakta.

YAPTIĞIMIZ ÜRÜNLERE ŞİMDİDEN TALEP VAR

KO-MEK Mehmet Ali Paşa Gümüş Kazaz Örücülüğü Kursuna katılan Şükran Dinçol ; "Unutulmaya yüz tutmuş sanatlarımızı tekrardan gündeme getirdiği için öncelikle KO-MEK'e teşekkür ediyorum. Çok zor gözükse de burada çok güzel ürünler çıkardık. Yaptığımız ürünlere şuanda talep de oluyor. Trabzon'dan malzemeleri getirttirerek işe koyuluyoruz, biraz hesap işi ama herkesin öğrenebileceği bir sanat" diyerek ilgi duyanları KO-MEK'e davet etti. Gümüş kazaz örücülüğü kursuna katılan bir diğer kursiyer Hatice Yaşlak ise; "İlk defa katılmama rağmen çok zevkli geçiyor, derslerin yapımı kolay ama biraz hesap işi gerektiren sabır gerektiren bir branş. Ben arkadaşlarımdan duymuştum böyle bir branşın olduğunu. Heves ettim, KO-MEK'e yazılarak öğrenmeye başladım. İnşallah burada öğrendiklerimle kendime, ev ekonomisine katkı sağlarım" dedi.

Trabzon, Gümüş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Gümüş Kazaz Kursu KO-MEK'te açıldı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Alex Teixeira'nın paylaşımı Beşiktaş taraftarını ayağa kaldırdı 11:52 Alex Teixeira'nın paylaşımı Beşiktaş taraftarını ayağa kaldırdı 12 yıllık evlilik bitti! Memet Ali Alabora ile Pınar Öğün boşandı 11:22 12 yıllık evlilik bitti! Memet Ali Alabora ile Pınar Öğün boşandı Bilim Kurulu Üyesi Necmi İlhan: Aşı olmayanlara kısıtlama yerine onları aşıya teşvik etmek daha önemli 11:13 Bilim Kurulu Üyesi Necmi İlhan: Aşı olmayanlara kısıtlama yerine onları aşıya teşvik etmek daha önemli
Rumen şarkıcı Otilia Bruma,cinsel ilişki itirafıyla ülkesinde gündeme oturdu 10:59 Rumen şarkıcı Otilia Bruma,cinsel ilişki itirafıyla ülkesinde gündeme oturdu Bordo-Mavililer'in yıldızı Hamsik'e doğum gününde hediye gelen otomobil ağızları açık bıraktı 10:51 Bordo-Mavililer'in yıldızı Hamsik'e doğum gününde hediye gelen otomobil ağızları açık bıraktı Son Dakika! 10:16 Son Dakika! "Mültecilerin su faturalarına 10 kat zam yapacağız" diyen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan hakkında soruşturma başlatıldı
Demet Akalın'da sessiz kalmadı, isyan etti: 3.5 milyon Afgan geliyormuş, ne yapacağız? 09:49 Demet Akalın'da sessiz kalmadı, isyan etti: 3.5 milyon Afgan geliyormuş, ne yapacağız? Taliban, Afganistan'lı komedyen Nazar Mohammad'i boğazını keserek öldürdü 09:34 Taliban, Afganistan'lı komedyen Nazar Mohammad'i boğazını keserek öldürdü

Son Dakika Haberleri
11:54 Son Dakika! Son bir haftada vaka sayısının en çok arttığı iller Siirt, Diyarbakır, Ağrı, Bitlis ve Giresun oldu
11:52 Alex Teixeira'nın paylaşımı Beşiktaş taraftarını ayağa kaldırdı
11:14 Yeni güne düşüşle başlayan dolar, 8,56 seviyelerinden işlem görüyor
11:13 Bilim Kurulu Üyesi Necmi İlhan: Aşı olmayanlara kısıtlama yerine onları aşıya teşvik etmek daha önemli
11:08 Sabri Sarıoğlu'nun eşi, sosyal medyadan Galatasaray'a sitem etti
10:58 Rumen şarkıcı Otilia Bruma,cinsel ilişki itirafıyla ülkesinde gündeme oturdu
10:57 YKS'nin ilk oturumunun birincisi Adana'dan çıktı
10:50 Bordo-Mavililer'in yıldızı Hamsik'e doğum gününde hediye gelen otomobil ağızları açık bıraktı
10:48 Mimarlar Odası verdiği hukuk mücadelesini kazandı! Anıtkabir'e konulan otomatlar kaldırıldı
10:45 HDP'li vekilden şaşkınlık veren suçlama: AK Parti yüzünden aşı olmuyorlar
Son Dakika! Son bir haftada vaka sayısının en çok arttığı iller Siirt, Diyarbakır, Ağrı, Bitlis ve Giresun oldu Son Dakika! Son bir haftada vaka sayısının en çok arttığı iller Siirt, Diyarbakır, Ağrı, Bitlis ve Giresun oldu         
11:54
Berdan Mardini'nin eski eşi, şarkıcı için uzaklaştırma kararı aldırdı Berdan Mardini'nin eski eşi, şarkıcı için uzaklaştırma kararı aldırdı         
11:36
Şevval Şahin'e Marcus'tan kasetli şantaj iddiası: Yayınlarsam hayatın biter Şevval Şahin'e Marcus'tan kasetli şantaj iddiası: Yayınlarsam hayatın biter         
11:17
Sabri Sarıoğlu'nun eşi, sosyal medyadan Galatasaray'a sitem etti Sabri Sarıoğlu'nun eşi, sosyal medyadan Galatasaray'a sitem etti         
11:09
YKS'nin ilk oturumunun birincisi Adana'dan çıktı YKS'nin ilk oturumunun birincisi Adana'dan çıktı         
10:57
Mimarlar Odası verdiği hukuk mücadelesini kazandı! Anıtkabir'e konulan otomatlar kaldırıldı Mimarlar Odası verdiği hukuk mücadelesini kazandı! Anıtkabir'e konulan otomatlar kaldırıldı         
10:48
Nokia 6310 efsanesi modern versiyonu ile geri geldi Nokia 6310 efsanesi modern versiyonu ile geri geldi         
09:53
İmamoğlu, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'a destek vermedi: O tür söylemleri kabul etmiyorum İmamoğlu, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'a destek vermedi: O tür söylemleri kabul etmiyorum         
09:39
Bill Gates Bodrum'a demir attı! Akşam yemeği için gittiği restoranda 80 bin liralık hesap ödedi Bill Gates Bodrum'a demir attı! Akşam yemeği için gittiği restoranda 80 bin liralık hesap ödedi         
09:16
Bodrum'daki lahmacun fiyatı polemiğine İbrahim Tatlıses de dahil oldu: 10 liraya lahmacun mu olur Bodrum'daki lahmacun fiyatı polemiğine İbrahim Tatlıses de dahil oldu: 10 liraya lahmacun mu olur         
00:27
Aldatan erkek fena yakalandı! Kadının uyguladığı yöntem, dedektiflere taş çıkarttı Aldatan erkek fena yakalandı! Kadının uyguladığı yöntem, dedektiflere taş çıkarttı         
23:46
Kardeşi için mevlit okutan Alişan, ağlayan annesini teselli etmek isterken gözyaşlarına boğuldu Kardeşi için mevlit okutan Alişan, ağlayan annesini teselli etmek isterken gözyaşlarına boğuldu         
22:17
Tecavüz girişimine direnince kafasına taşla vurulan 17 yaşındaki kız makineye bağlandı Tecavüz girişimine direnince kafasına taşla vurulan 17 yaşındaki kız makineye bağlandı         
20:48
Demet Özdemir, turuncu bikinisiyle hayranlarını mest etti Demet Özdemir, turuncu bikinisiyle hayranlarını mest etti         
20:43
Kurtlar Vadisi'nde Laz Ziya'nın kızı Meral'in son halini görenler dönüp tekrar bakıyor Kurtlar Vadisi'nde Laz Ziya'nın kızı Meral'in son halini görenler dönüp tekrar bakıyor         
18:01
Mülteciler birlik oldu! Sosyal medyada Mülteciler birlik oldu! Sosyal medyada "Gitmiyoruz" etiketiyle kampanya başlattı         
17:41
Burak Özçivit tuttuğu dev balığın fotoğrafını paylaştı, Fahriye Evcen'in yaptığı yorum takipçileri güldürdü Burak Özçivit tuttuğu dev balığın fotoğrafını paylaştı, Fahriye Evcen'in yaptığı yorum takipçileri güldürdü         
16:47
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.07.2021 11:59:09. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Gümüş Kazaz Kursu KO-MEK'te açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement