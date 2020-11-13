Gümüş: "Öncelikle hedefimiz kırsal bölgedeki kalkınmaya hız vermek" - Son Dakika

Gümüş: "Öncelikle hedefimiz kırsal bölgedeki kalkınmaya hız vermek"

13.11.2020 16:04
Gümüş:

Göreve yeni başlayan Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürü Ender Muhammed Gümüş, öncelikle hedeflerinin kırsal bölgedeki kalkınmaya hız vermek olduğunu ifade etti.

Göreve yeni başlayan Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürü Ender Muhammed Gümüş, öncelikle hedeflerinin kırsal bölgedeki kalkınmaya hız vermek olduğunu ifade etti.

Gümüş'ün başkanlığında ilçe ziraat odası başkanları ile toplantı gerçekleştirildi. İlk olarak ilçe ziraat odası başkanlarının sorun, görüş ve önerilerinin dile getirildiği toplantıda daha sonra konuşan Gümüş, tüm sektörlerde olduğu gibi tarım sektöründe de girdileri azaltmak, verimi ve karlılığı arttırmak, çevreyi korumak, uluslararası rekabette maliyetleri düşürerek pazar kaybetmemek adına akıllı tarım uygulamalarını kullanmanın son derece önemli olduğuna dikkat çekti. Gümüş, ziraat odalarıyla daha yakın iş birliği içerisinde olmak istediğini de ifade etti. Eskişehir tarımını daha üst seviyelere taşıyacak planlar ve geliştirilebilecek projeler hakkında ziraat odası başkanlarına bilgi veren Gümüş, bu tip toplantı ve organizasyonların bundan sonra da yoğun bir şekilde devam edeceğini belirtti.

Gümüş, toplantı sonunda Eskişehir'de tarımın kalkınması için yapılacak olan her türlü plan ve programın titizlikle takip edileceğini de sözlerine ekledi. - ESKİŞEHİR

Gümüş: Öncelikle hedefimiz kırsal bölgedeki kalkınmaya hız vermek
Gümüş: Öncelikle hedefimiz kırsal bölgedeki kalkınmaya hız vermek

Eskişehir, Tarım, Gümüş, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Gümüş: 'Öncelikle hedefimiz kırsal bölgedeki kalkınmaya hız vermek' - Son Dakika


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