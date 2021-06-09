Gümüş Patenler Filmi - Son Dakika

Saint Petersburg’da yaşayan 18 yaşındaki Matvey, bir fırında çalışmaktadır. İşinden haksız yere atılmasının ardından Matvey, Alex adında bir gencin lideri olduğu bir çeteye katılır. Matvey’in hayatı yolunun aristokrat olan babasının muhafazakar fikirlerine karşı bilim okumak isteyen genç bir kız olan Alisa ile kesişmesiyle bambaşka bir hal alır.
Yönetmen: Michael Lockshin
Senaryo: Roman Kantor
Oyuncular: Fedor Fedotov, Sofya Priss, Kirill Zaytsev, Yuri Borisov, Aleksei Guskov, Severija Janusauskaite, Yuri Kolokolnikov, Timofey Tribuntsev, Aleksandra Revenko
Filmin Türü: Aile
Orijinal Adı: The Silver Skates
Yapımcı Firma: 0
Yapım Yılı: 2021
Yapım Ülkesi: Rusya
Orijinal Dili: Rusça
Filmin Süresi: 137 dk.
Dağıtıcı Firma: Netflix
Vizyon Tarihi: 16.06.2021
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Kaynak: InterSinema.com
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