Gümüş Patenler Filmi - Son Dakika

Saint Petersburg’da yaşayan 18 yaşındaki Matvey, bir fırında çalışmaktadır. İşinden haksız yere atılmasının ardından Matvey, Alex adında bir gencin lideri olduğu bir çeteye katılır. Matvey’in hayatı yolunun aristokrat olan babasının muhafazakar fikirlerine karşı bilim okumak isteyen genç bir kız olan Alisa ile kesişmesiyle bambaşka bir hal alır.

Yönetmen: Michael Lockshin

Senaryo: Roman Kantor

Oyuncular: Fedor Fedotov, Sonya Priss, Yuriy Borisov, Kirill Zaytsev, Aleksey Guskov, Severija Janusauskaite, Cathy Belton, Margarita Adaeva, Mikhail Shelomentsev, Bato Shoinjonov, Aleksandra Revenko

Filmin Türü: Fantastik

Orijinal Adı: Silver Skates

Yapımcı Firma: Netflix

Yapım Yılı: 2021

Yapım Ülkesi: Rusya

Orijinal Dili: Rusça

Filmin Süresi: 137 dk.

Dağıtıcı Firma: Netflix

Vizyon Tarihi: 16.06.2021

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