Gümüş şehir 'altın'a yatırım yapmış

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre Gümüşhane'deki bankalarda bulunan altın mevduatları bir önceki yıla göre yüzde 305 oranında artarak tarihinin en yüksek seviyesine çıktı.

BDDK'nın web sitesinde yer alan verilere göre, Gümüşhane'de 2020 yılının ilk 9 aylık diliminde bankalardaki toplam altın mevduatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 305 oranında artarak 806 milyon 961 bin liraya ulaştı.

Uzmanlar koronavirüs salgını başlangıcında sunulan düşük faizli kredi imkanından birçok firma ve kişinin faydalanarak yatırımını altın ve dövize yapması nedeniyle altın mevduatında tarihi rekorun yakalandığını düşünüyor.

Tablolarda yer alan verilerin derlenmesi sonucu ortaya çıkan istatistiklere göre Gümüşhane'de bulunan bankalarda vatandaş ve kurumların yılın ilk 9 ayındaki mevduat miktarı bir önceki yıla göre yüzde 153 oranında artarak 3,5 milyar liradan 5 milyar 380 milyon 280 bin TL'ye yükseldi.

Aynı dönemdeki kredilere bakıldığında ise toplam nakdi kredi miktarı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 136 oranında artarak 6 milyar 250 milyon 713 bin TL'ye ulaştı.

Bankaların takipteki alacak miktarı da bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 126 oranında artarak 148 milyon 170 bin TL oldu.

Bireysel bankacılık verilerine bakıldığında ise 2020 yılının ilk 9 ayında taşıt kredisi miktarı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 322 oranında artarak 42 milyon 921 bin TL'ye, konut kredisi miktarı yüzde 154 oranında artarak 637 milyon 929 bin TL'ye, kredili mevduat hesabı yüzde 110 oranında artarak 75 milyon 951 bin TL'ye, bireysel kredi kartları yüzde 115 oranında artarak 397 milyon 353 bin TL'ye yükseldi.

Takipteki bireysel taşıt kredisi miktarı yüzde 73 oranında artarak 204 bin liraya, takipteki konut kredisi miktarı yüzde 33 oranında artarak 1 milyon 194 bin TL'ye, takipteki diğer tüketici kredileri ise yüzde 95 oranında artarak 28 milyon 245 bin liraya yükseldi. - GÜMÜŞHANE