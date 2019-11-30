Gümüş Sohbetler devam ediyor

Muratpaşa Belediyesi'nin, yaşlı evlerinde, kültür sanat etkinliklerinin yanı sıra sağlık ve sağlıklı yaşlanma konularında 'Gümüş Sohbetler' adıyla bilgilendirme çalışmaları sürüyor.



Gümüş Sohbetler kapsamında, sağlık ve sağlıklı yaşlanma konularında uzman kişiler tarafından bilgilendirmeler yapılıyor.



Çifte Kuyular Yaşlı evinde akupunktur ile ağrı tedavisi ve zayıflama konulu gümüş sohbetler etkinliği Dr. Dündar Kaçar tarafından gerçekleştirildi. İlaçsız bir tedavi yöntemi olması nedeniyle yaşlıların büyük ilgisini çeken Akupunktur yöntemi yaklaşık 2 saat süren seminere dönüştü. Seminer uzman hekimin, kıdemli katılımcıların sorularını cevaplaması ile son buldu. - ANTALYA