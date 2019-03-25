Son Dakika Haberleri: Gümüş Takılar Çalan Kadın Tutuklandı

Gümüş Takılar Çalan Kadın Tutuklandı

1 saat önce

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, bir kuyumcuda el çabukluğu ile gümüş kolye ve 4 gümüş kolye ucu çaldığı öne sürülen 57 yaşındaki Zeynep G. polis tarafından yakalanarak çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Gümüş Takılar Çalan Kadın Tutuklandı, System.String[]
MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, bir kuyumcuda el çabukluğu ile gümüş kolye ve 4 gümüş kolye ucu çaldığı öne sürülen 57 yaşındaki Zeynep G. polis tarafından yakalanarak çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Marmaris ilçesinin Atatürk Caddesi'nde dün bir kuyumcuya giren 57 yaşındaki Zeynep G., kamera kayıtlarına göre kimseyi göremeyince vitrinden altın zannettiği gümüş kolye ve 4 tane kolye ucunu el çabukluğu ile alarak çantasına koydu. Bu sırada tezgahın arkasındaki odadan çıkan kuyumcu Zeynep G. ile ilgilendi. Hiçbir şey olmamış gibi kolyelere bakan Zeynep G. geldiği gibi dışarı çıkarak gözden kayboldu. Kadının durumundan şüphelenen kuyumcu, güvenlik kamera kayıtlarını incelediğinde hırsızlık yapıldığını fark ederek polisi aradı. Polis, iş yeri güvenlik kamera kayıtlarını izleyerek kadının eşkalini tespit etti. Bugün aramalarını devam eden sivil polisler, şüphelinin hırsızlık yaptığı yerin 150 metre ilerisindeki bir kafeteryada otururken tespit ederek yakaladı.

Marmaris Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği'ne getirilen Zeynep G.'nin yapılan sicil taramasında sabıkası olmadığı ve Bodrum ilçesinden gezmeye geldiği öğrenildi. İlk ifadesinde üzerine atılan hırsızlık suçunu kabul etmeyen Zeynep G., iş yerinin güvenlik kamera kayıtlarını izledikten sonra gümüş kolye ve 4 kolye ucunu çaldığı iş yerinin 5 dükkan yanındaki bir kuyumcuya altın zannederek bozdurduğu ve 50 liraya sattığı öğrenildi. Polis, gümüş takıları alarak sahibine teslim ederken, kuyumcu kadından şikayetçi oldu. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Zeynep G., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

- Muğla

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 10:12 Kaynak: DHA

Muğla, Polis, Marmaris, Güncel
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