Gümüş'ten Çalışan Gazeteciler Günü Mesajı
2 saat önce
Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle mesaj yayımladı.
Menteşe
Belediye Başkanı Bahattin Gümüş
, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü
nedeniyle mesaj yayımladı. Mesajında, halkın doğru haber alması için tarafsız bir şekilde zor şartlarda özveriyle görev yapan tarafsız basın çalışanlarının; her zaman sorumluluklarını sorunlarından üstün tuttuğunu ve taşıdığı mesleki önemin bilinciyle hareket ettiklerini kaydeden Başkan Gümüş, "Gazetecinin toplumu doğru bilgilendirme sorumluluğu vardır. Basının sınırlarının baskı ve korku ile belirlenmeye çalışılması, basının yönlendirme aracı olarak kullanılması sonucunda ülkemizde özgür basın var demek maalesef çok zordur" dedi.
Objektif bir şekilde toplumun sesi olması gereken Basın ve Medyanın; ilkeli, kişilik haklarına ve özel yaşama saygılı habercilik anlayışı benimsemesi gerektiğini belirten Başkan Gümüş, "Basın çalışanlarının da haklarına sahip çıkmalarının, etik değerleri her koşulda gözetmelerinin, medya gücünü amaç dışı kullanmak isteyenlere karşı duyarlı olmaları gerekirken maalesef ülkemizde durum açıkça ortadadır. Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk
'Gazeteciler, gördüklerini, düşündüklerini, bildiklerini samimiyetle yazmalıdır' diyerek basının özgürlüğünden dem vurmuş ve bu mesleğin önemine vurgu yapmıştır. Bu bağlamda, amaçları vatandaşların doğru haber almasını sağlamak olan tüm gazetecilerin, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyor, saygılarımı sunuyorum" diye konuştu. - MUĞLA
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Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 02:29 Kaynak: İHA
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