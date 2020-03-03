Gümüş'ten hayırseverlere ziyaret - Son Dakika

Safranbolu İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Gümüş, Safranbolu'ya bir anaokulu ve ilkokul kazandıran hayırsever iş adamı Ali Baltacı ile ilçeye bir İmam Hatip Kız Lisesi kazandıran hayırsever iş adamı Abdurrahman Yerlikaya'yı evlerinde ziyaret etti.



Gümüş, eğitime büyük destek sağlayan ve sürdüren kıymetli hayırseverlerle gönül köprüsünün devamını sağlamak ve hayırseverlerle ailelerine minnettarlıklarını ifade etmek için ziyaretler gerçekleştirdiklerini söyledi.



Gümüş, "Sizlerin eğitime kazandırdığınız okullarda yetişen öğrencilerimiz, siz hayırseverlerimizden ilham alarak hayırseverlik yarışını sürdürecek ve ülkemize faydalı bireyler olarak yetişeceklerdir. En güzel yatırım insana yapılan yatırımdır. Okul, kütüphane yapan ve milletimize destek olan siz hayırseverlere teşekkür ediyorum. Sizlerle 2023 Eğitim Vizyonu çerçevesinde daha güzel projelere imza atacağımıza inanıyorum. Verilen destekler çok anlamlı, hayırseverlerimize sağlıklı uzun ömürler diliyorum" dedi.



Hayırsever iş adamları, İlçe Milli Eğitim Müdürü Gümüş'ün gerçekleştirdiği ziyaret sebebiyle çok mutlu olduklarını belirterek, duydukları memnuniyeti ifade etti. - KARABÜK