Üye Girişi
Gümüş yükseldi, altın ve petrol yatay - Son Dakika

Gümüş yükseldi, altın ve petrol yatay

09.06.2021 17:43
Gümüş yükseldi, altın ve petrol yatay, System.String[]

ABD'de yarın açıklanacak enflasyon verisi öncesi, dolar endeksinin 90 düzeyinin de altına düşerek 89.96'ya inmesinin etkisiyle yükselen gümüş fiyatı 28 doları da gördü.

ABD'de yarın açıklanacak enflasyon verisi öncesi, dolar endeksinin 90 düzeyinin de altına düşerek 89.96'ya inmesinin etkisiyle yükselen gümüş fiyatı 28 doları da gördü. Bu düzeyde kısa süre işlem gören gümüş 27.82 dolar ile bu düzeyin hemen altında tutundu.

Dolar endeksindeki gerilemeye karşın, erken saatlerde 1,890 sınırının üzerine yükselen altının ons fiyatı ise bu düzeylerde yatay hareket ediyor. Analistlere göre, yatırımcıların daha çok enflasyona karşı güvenli liman olarak gördüğü altın fiyatları, ABD'de Perşembe günü açıklanacak TÜFE verilerine göre yön bulacak.

Avrupa'da yakıt talebinin güçlü geliştiğine işaret eden veriler, ABD ham petrol stoklarındaki azalma ve İran'ın petrol piyasalarına dönme olasılığının düşmesiyle yükselen petrol fiyatları da yatay işlem görüyor.Özel bir kuruluş olan Amerikan Petrol Enstitüsü'nün (American Petroleum Institute - API) verilerine göre, ABD genelinde ham petrol stokları geçen hafta 2.11 milyon varil azaldı. ABD Enerji Enformasyon Yönetimi'nin (EIA) geçen haftaya ilişkin verileri de, bugün açıklanacak.Küresel emtia piyasalarındaki spot işlemlerde;Brent petrol yüzde 0.86 artışla 72.67 dolar,Batı Teksas yüzde 0.62 artışla 70.18 dolar,altın yüzde 0.04 düşüşle 1,892.14 dolar,gümüş yüzde 0.74 artışla 27.82 dolar,bakır yüzde 0.65 artışla 10,015.00 dolar,platin yüzde 0.52 düşüşle 1,158.69 dolar,paladyum yüzde 0.63 düşüşle 2,791.35 dolar düzeyindeydi.İç piyasada, gram altın 522 liraya, çeyrek altın 858 liraya, Cumhuriyet altını da 3,420 liraya geriledi.Troy günlük bülteninde, "Salı günü seansa Asyalı yatırımcıların satışlarıyla başlayan altın ağırlıklı olarak 1890-1900 dolar/ons dar bandında kaldı" denildi ve şöyle devam edildi: "Doların güçlü durması ABD'nin hazine bonolarının getirilerini etkilerken, Hazine Bakanı Janet Yellen da ayrıca, biraz daha yüksek bir faiz oranı ortamının 'toplumun bakış açısı ve Fed'in bakış açısı için aslında bir artı olacağını' öne sürdü. "Altın, ABD'nin enflasyon datasını ve Avrupa Merkez Bankası toplantısını bekleyen yatırımcılardan dolayı yön bulmakta zorlanıyor. Günlük bazda altın yüzde  0.3 değer kaybederken, platinde bu oran yüzde 1.1 ve gümüş de neredeyse yüzde 1.0 kayıp yaşadı.  "Borsa İstanbul daha hareketli bir gün geçirirken altın, 1910 usd/ons ile en yüksek seviyeyi kaydetti. Altında işlem hacmi 1.3 ton olarak gerçekleşirken, gümüşte 5.3 ton olarak kaydedildi."ALB Forex'in günlük tarım emtia bülteninde de şöyle denildi: "Soya fiyatı Mayıs sonundan başlayan yükselen kanal trendini aşağı yönlü kırmayı deniyor. Bugün 1581.65 seviyesinden satış baskısıyla karşılaşan fiyatta baskının sürmesi halinde 1567.55 seviyesi ilk destek konumunda bulunuyor. Fiyatta toparlanma görülmesi ve kanal içerisindeki harekete geri dönülmesi durumunda 1581.65 seviyesi direnç olarak takip edilebilir. "Mısır fiyatı yükselen kanal trendi görünümünü bozdu. Bugün satıcılı seyreden fiyat 673.95 seviyesini test ediyor. Fiyattaki satış baskısının sürmesi halinde 652.70 seviyesine doğru yaşanabilecek geri çekilmeye karşı dikkatli olunmasında yarar var. Fiyatta toparlanma görülmesi ve 673.95 seviyesinin geçilmesi halinde 684.80 seviyesi bir sonraki direnç konumunda bulunuyor."Pamukta, 50 günlük hareketli ortalamasında sınırlı kalan satışların ardından alışların ön plana geçtiği pamukta 84.40 seviyesi altına geçilmedikçe 86.30 ilk direnç seviyesi tekrar izlenebilir.  86.30 seviyesinin aşılması durumunda 88.50 seviyesinden geçen düşüş trendine doğru yükseliş hız kazanabilir."Kahvede, yükselen kanal görünümü korunuyor. Aşağı alanda kanal trend bölgesi 155.75 seviyesinden geçmekte bu seviye altında hareketlerde satış baskısı 20 günlük ortalamanın geçtiği 153.00 seviyesine  doğru hız kazanabilir. RSI göstergesi destek bölgesinde. 155.75 seviyesi üzerinde kalıcılık korunduğu sürece ise 166.60 ana direnç seviyesi izlenebilir."


Amerika Birleşik Devletleri, Petrol, Altın, dolar, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Gümüş yükseldi, altın ve petrol yatay - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

MHP'de Bahçeli'ye muhalif isim için harekete geçildi! İstanbul Milletvekili Atilla Kaya'nın ihracı gündemde 19:51 MHP'de Bahçeli'ye muhalif isim için harekete geçildi! İstanbul Milletvekili Atilla Kaya'nın ihracı gündemde Son Dakika: Türkiye'de 9 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 87 kişi vefat etti, 6 bin 454 yeni vaka tespit edildi 19:28 Son Dakika: Türkiye'de 9 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 87 kişi vefat etti, 6 bin 454 yeni vaka tespit edildi Rus iş insanından Türkiye'de dev yatırım! Getir'in 35 milyon dolarlık payını aldı 19:10 Rus iş insanından Türkiye'de dev yatırım! Getir'in 35 milyon dolarlık payını aldı
Dünya genelinde çok sayıda siteyi etkileyen internet kesintisinin sebebi yazılım hatası çıktı 18:55 Dünya genelinde çok sayıda siteyi etkileyen internet kesintisinin sebebi yazılım hatası çıktı A Milli Takım'ın EURO 2020 şarkısı yayınlandı! İşte beğeni yağan o klip 18:21 A Milli Takım'ın EURO 2020 şarkısı yayınlandı! İşte beğeni yağan o klip Son Dakika: Aşılamada yeni aşamaya geçildi! Yarından itibaren 45 yaş üstü aşılanmaya başlanacak 18:03 Son Dakika: Aşılamada yeni aşamaya geçildi! Yarından itibaren 45 yaş üstü aşılanmaya başlanacak
Araç muayene gecikme bedellerine yeni düzenleme geldi! 1 yıllık borç için 205 yerine 14 TL ödenecek 17:23 Araç muayene gecikme bedellerine yeni düzenleme geldi! 1 yıllık borç için 205 yerine 14 TL ödenecek Kansere yenik düşen sanatçıya büyük saygısızlık! Selma Gürbüz'ün eserleri izinsiz sergileniyor 16:57 Kansere yenik düşen sanatçıya büyük saygısızlık! Selma Gürbüz'ün eserleri izinsiz sergileniyor

Son Dakika Haberleri
18:51 Denizli'de tur otobüsü devrildi! Çok sayıda yaralı öğrenci var
18:20 A Milli Takım'ın EURO 2020 şarkısı yayınlandı! İşte beğeni yağan o klip
18:16 Turizm sektörünün beklediği açıklama geldi! Rusya: Türkiye ile karşılıklı uçuşların başlaması konusunda hemfikiriz
18:03 Son Dakika: Aşılamada yeni aşamaya geçildi! Yarından itibaren 45 yaş üstü aşılanmaya başlanacak
17:57 Futbol maçının ortasına paraşütçü indi! Hakemin sarı kart verdiği paraşütçü izleyenleri gülümsetti
17:55 Babasının yanına gitmek isteyen 3 yaşındaki Alperen'i annesinin sevgilisi döverek öldürmüş
17:54 Ekrem İmamoğlu'nu gören Trabzonlu kadın sevinç çığlıkları attı
17:25 Ukrayna'nın EURO 2020'de giyeceği formayı Rusya, UEFA'ya şikayet etti
17:22 Araç muayene gecikme bedellerine yeni düzenleme geldi! 1 yıllık borç için 205 yerine 14 TL ödenecek
17:04 MASAK, SBK Holding ile ilgili 2 farklı rapor düzenlendiği iddialarını yalanladı
EURO 2020 öncesi İspanya Milli Takımı'nda koronavirüs paniği! Turnuvadan men edilebilirler EURO 2020 öncesi İspanya Milli Takımı'nda koronavirüs paniği! Turnuvadan men edilebilirler         
20:02
UEFA, Letonya'dan Ventspils takımını 7 yıl Avrupa'dan men etti UEFA, Letonya'dan Ventspils takımını 7 yıl Avrupa'dan men etti         
19:33
Son Dakika: Bilim Kurulu sonrası konuşan Bakan Koca, tam normalleşme için 3 şartı sıraladı Son Dakika: Bilim Kurulu sonrası konuşan Bakan Koca, tam normalleşme için 3 şartı sıraladı         
19:18
Adana Demirspor, Mario Balotelli'ye 3 yıllık sözleşme teklif etti Adana Demirspor, Mario Balotelli'ye 3 yıllık sözleşme teklif etti         
19:04
Cinsel istismar suçlamasıyla tutuklanan iş insanı Pullukçu, tahliye edildi Cinsel istismar suçlamasıyla tutuklanan iş insanı Pullukçu, tahliye edildi         
18:45
Turizm sektörünün beklediği açıklama geldi! Rusya: Türkiye ile karşılıklı uçuşların başlaması konusunda hemfikiriz Turizm sektörünün beklediği açıklama geldi! Rusya: Türkiye ile karşılıklı uçuşların başlaması konusunda hemfikiriz         
18:16
Futbol maçının ortasına paraşütçü indi! Hakemin sarı kart verdiği paraşütçü izleyenleri gülümsetti Futbol maçının ortasına paraşütçü indi! Hakemin sarı kart verdiği paraşütçü izleyenleri gülümsetti         
17:58
65 bin kişi oy kullandı! Twitter anketinden Kılıçdaroğlu'na kötü haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan yüzde 71, 8 oy aldı 65 bin kişi oy kullandı! Twitter anketinden Kılıçdaroğlu'na kötü haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan yüzde 71, 8 oy aldı         
17:15
İstanbul'da seyir halindeyken cayır cayır yandı! Lüks araç kullanılmaz halde İstanbul'da seyir halindeyken cayır cayır yandı! Lüks araç kullanılmaz halde         
15:57
'7 bin liraya çalışacak işçi bulamıyorum' dedi, sonra kıvırdı: Benle uğraşmayın ben köylüyüm '7 bin liraya çalışacak işçi bulamıyorum' dedi, sonra kıvırdı: Benle uğraşmayın ben köylüyüm         
15:35
Kaldığı otel ortaya çıkan Sedat Peker adres değiştirme kararı aldı: Uzun bir yolculuğa çıkacağım Kaldığı otel ortaya çıkan Sedat Peker adres değiştirme kararı aldı: Uzun bir yolculuğa çıkacağım         
15:06
Gözlerinin önünde anneleri öldürüldü: Sabaha kadar evde çıplak gezdiler, anneme ne yaptılar bilmiyorum Gözlerinin önünde anneleri öldürüldü: Sabaha kadar evde çıplak gezdiler, anneme ne yaptılar bilmiyorum         
14:51
5 gündür aranıyordu, genç kız gönderdiği video ile herkesi şoka soktu! 5 gündür aranıyordu, genç kız gönderdiği video ile herkesi şoka soktu!         
14:26
Kocasının, 4 yaşındaki oğlunun gözü önünde öldürdüğü Hacer'in yaşadıklarını ablası anlattı: Sırtında 60 bıçak izi vardı Kocasının, 4 yaşındaki oğlunun gözü önünde öldürdüğü Hacer'in yaşadıklarını ablası anlattı: Sırtında 60 bıçak izi vardı         
13:37
İnşaat işçisinin çektiği video sosyal medyayı ayağa kaldırdı: Bu evlerde insan yaşayacak! İnşaat işçisinin çektiği video sosyal medyayı ayağa kaldırdı: Bu evlerde insan yaşayacak!         
10:08
Eşi bir kadınla el ele görüntülenen Kibariye'den hayrete düşüren açıklamalar: Her erkek aldatır, bilmem neler için yuvamı yıkmam Eşi bir kadınla el ele görüntülenen Kibariye'den hayrete düşüren açıklamalar: Her erkek aldatır, bilmem neler için yuvamı yıkmam         
09:58
AK Partili Bülent Turan, Sedat Peker'in Demirören iddiasını yanıtladı: Her günün faizi ödenecektir AK Partili Bülent Turan, Sedat Peker'in Demirören iddiasını yanıtladı: Her günün faizi ödenecektir         
09:52
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.06.2021 20:29:16. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Gümüş yükseldi, altın ve petrol yatay - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement