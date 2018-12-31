Gümüşçay'a Çok Amaçlı Salonun Temeli Atıldı
1 saat önce
Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Alaşehir Belediyesi iş birliğinde yapımına başlanan Gümüşçay Mahallesi Çok Amaçlı Etkinlik Salonunun temel atma töreni gerçekleşti.
Manisa
Büyükşehir Belediyesi ve Alaşehir
Belediyesi iş birliğinde yapımına başlanan Gümüşçay
Mahallesi Çok Amaçlı Etkinlik Salonunun temel atma töreni gerçekleşti. Kemaliye
Yörük Türkmen Efeler
Derneği'nin görkemli gösterisi ile gerçekleşen temel atma törenine Alaşehir Belediye Başkanı Ali Uçak
, MHP
Alaşehir İlçe Başkanı Ali Apan, MHP İlçe Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Zülal Yorulmaz, Alaşehir Ülkü Ocakları İlçe Başkanı Uğur Güzel
, Belediye Meclis Üyeleri, Büyükşehir Koordinatörü Mustafa Korkusuz, birim amirleri, mahalle muhtarları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve yüzlerce vatandaş katıldı.
Törende konuşan Başkan Ali Uçak, "Sizlerin duaları ile hizmet sevdamız hiç bitmeyecek. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Manisa Büyükşehir Belediyemizin destekleriyle Gümüşçay Mahallemizin en önemli ihtiyaçlarından biri olan ve sözünü verdiğimiz çok amaçlı etkinlik salonumuzun temel atma törenini hayırlısıyla gerçekleştirdik. Verdiğimiz bir sözü daha tutmuş olmanın gururuyla çalışmalarımızın mahalle sakinlerimize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. Sizlere söz verdiğimiz gibi düğün salonu olmayan tek bir mahallemiz kalmayacak. Çünkü biz bir söz verdik mi şartlar ne olursa olsun sözümüzü tutarız." ifadelerini kullandı. - MANİSA
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Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 11:30 Kaynak: İHA
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