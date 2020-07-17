Gümüşçay Kadın Çocuk Yaşam Merkezi açıldı - Son Dakika

Gümüşçay Kadın Çocuk Yaşam Merkezi açıldı

Merkezefendi Belediyesi tarafından hizmete hazır hale getirilen, pandemi nedeniyle açılışları gerçekleştirilemeyen Kadın Çocuk Yaşam Merkezleri'nin ilki Gümüşçay Mahallesinde törenle açıldı.

Merkezefendi Belediyesi tarafından hizmete hazır hale getirilen, pandemi nedeniyle açılışları gerçekleştirilemeyen Kadın Çocuk Yaşam Merkezleri'nin ilki Gümüşçay Mahallesinde törenle açıldı.

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Denizli, Gümüşçay mahallesinde Kadın Çocuk Yaşam Merkezleri'nin ilki açıldı. Önceden tamamlanan ancak pandemi nedeni ile açılışı ertelenen Kadın Çocuk Yaşam Merkez' vatandaşların da eşlik etmesiyle beraber hizmete sunuldu. Başkan Şeniz Doğan ve Merkezefendi Kaymakamı Dr. Adem Uslu'nun gerçekleştirdiği konuşmaların ardından protokol üyeleri açılış kurdelesini kesti. Kurdele kesiminden sonra protokol üyeleri ve Merkezefendililer, Gümüşçay Kadın Çocuk Yaşam Merkezi'ni gezdi. Kadınların, çocukların ve gençlerin Merkezefendi'de ayrıcalıklı olduğunu söyleyen Başkan Doğan, "Bizler yola çıkarken söz vermiştik. Kadınların, çocukların ve gençlerin ilçemizde ayrıcalığı olacak. Sözümüzü gerçekleştirmenin mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz. Kadın Çocuk Yaşam Merkezlerimiz Gümüşçay, Merkezefendi, Sevindik, Sümer ve Akkonak Mahallelerimizde faaliyete geçirdik. Sadece bir başkan adayı olarak değil, bir anne olarak, bir kadın olarak çocuklarımız Merkezefendi'de eşit ve adil şekilde eğitimden ve sağlıktan yararlanacak. Sözümüzü tutuyoruz. Bu çalışmalarımızın devamı da gelecek. Diğer mahallelerimizde de açılışlar yapacağız" dedi.


"Kadınlara ve çocuklara bu merkez hayırlı olsun"


Merkezefendi Kaymakamı Dr. Adem Uslu ise, "Sağlam bir toplumun temeli ailedir. Sağlam bir aile de bir kadından bir çocuktan geçiyor. Bugün burada ve daha sonraki günlerde diğer mahallelerimizde açılacak olan merkezleri son derece önemli buluyorum. Bu merkezlerimiz Merkezefendi'mize, Denizli'mize, kadınlarımıza ve çocuklarımıza hayırlı olsun. Kadının ve çocuk bizim toplumumuzda çok önemli bir yere sahip. Çalışan anneler, çocuklarına vakit ayıramaz hale geliyor. Bu merkezler sayesinde anneler iş hayatında çocukları için endişe duymayacaklar" diye konuştu.


Törene Merkezefendi Kaymakamı Dr. Adem Uslu, Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan katıldı. - DENİZLİ

Merkezefendi, Gümüşçay, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2020 10:39 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Gümüşçay Kadın Çocuk Yaşam Merkezi açıldı - Son Dakika
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