Gümüşçüden 50 Bin TL'lik Eşya Çaldılar

Şanlıurfa Viranşehir'de bir gümüşçü dükkanına giren hırsızlar, yaklaşık 50 bin TL değerinde gümüş çalarak kayıplara karıştı.

Şanlıurfa Viranşehir'de bir gümüşçü dükkanına giren hırsızlar, yaklaşık 50 bin TL değerinde gümüş çalarak kayıplara karıştı.



Edinilen bilgilere göre Viranşehir Askerlik Şubesi Caddesi üzerinde bulunan gümüşçü dükkanına hırsız veya hırsızlar girdi. Dükkandan 50 TL değerinde eşya çalan hırsızlar kayıplara karıştı. Dükkan sahibi Ali Gezen, sabah iş yerini açtığında şok yaşadı. Gezen, dükkanının arka kısmında yer alan pencereden hırsızların girdiğini ve dükkanın soyulduğunu fark etti. Hemen polislere haber veren Ali Gezen, dükkanın arka kısmında yer alan demir parmaklıların yerinden söküldüğünü, buradan giren kişi veya kişilerin dükkanı soyduğunu ifade etti.



Dükkandan yaklaşık 50 bin lira değerinde eşya çalan kişilerin yakalanması için çalışma başlatıldı. - ŞANLIURFA

Son Dakika » 3. Sayfa » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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