Son Dakika Haberleri: Gümüşçüden 50 Bin TL'lik Eşya Çaldılar

Gümüşçüden 50 Bin TL'lik Eşya Çaldılar

53 dakika önce

Gümüşçüden 50 bin TL'lik eşya çaldılarŞANLIURFA - Viranşehir'de bir gümüşçü dükkanına giren hırsız veya hırsızlar, yaklaşık 50 bin TL değerinde gümüş çalarak kayıplara karıştı.

Gümüşçüden 50 Bin TL'lik Eşya Çaldılar, System.String[]
Gümüşçüden 50 bin TL'lik eşya çaldılar

ŞANLIURFA - Viranşehir'de bir gümüşçü dükkanına giren hırsız veya hırsızlar, yaklaşık 50 bin TL değerinde gümüş çalarak kayıplara karıştı.
edinilen bilgilere göre Viranşehir askerlik şubesi caddesi üzerinde bulunan gümüşçü dükkanına hırsız veya hırsızlar girdi. dükkanda bulanan 50 TL değerinde eşya çalan hırsızlar kayıplara karıştı.
Dükkan sahibi Ali Gezen, sabah iş yerini açtığında şok yaşadı. Gezen, dükkanının arka kısmında yer alan pencereden hırsızların girdiğini ve dükkanın soyulduğunu fark etti. Hemen polislere haber veren Ali Gezen, dükkanın arka kısmında yer alan demir parmaklıların yerinden söküldüğünü, buradan giren kişi veya kişilerin dükkanı soyduğunu ifade etti.
Dükkandan yaklaşık 50 bin lira değerinde eşya çalan kişilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 10:36 Kaynak: İHA

Viranşehir, Gümüş, 3. Sayfa
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