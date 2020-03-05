Gümüşdağ açıkladı! "17 kulüp başkanı gelecek" - Son Dakika
Son Dakika Spor Gümüşdağ açıkladı! '17 kulüp başkanı gelecek' - Son Dakika Spor

Gümüşdağ açıkladı! "17 kulüp başkanı gelecek"

6 saat önce

Kulüpler Birliği toplantısı sonrası konuşan Gümüşdağ şunları söyledi: "12 Mart'taki Kopenhag maçına her takım taraftarını istediği formayla stadımızda ağırlamaya hazırız. İstediği formayı giyebilirler.

Gümüşdağ açıkladı!

Kulüpler Birliği toplantısı sonrası konuşan Gümüşdağ şunları söyledi:


"12 Mart'taki Kopenhag maçına her takım taraftarını istediği formayla stadımızda ağırlamaya hazırız. İstediği formayı giyebilirler. Bundan mutluluk duyarız. Ellerinde Türk bayrakları ve bizim dağıtacağımız 'Birimiz hepimiz, hepimiz birimiz için' yazılı tişörtlerimiz olacak. Bu günler bize farklı bir misyon yükledi. 17 kulüp başkanına davet yapmıştım. Hepsi de memnuniyetle karşıladı. Tamamı katılacaklarını söyledi. Spor Bakanımız, eski federasyon başkanlarımız, eski Milli Takım hocalarımız.; Fatih Terim, Mustafa Denizli, Abdullah Avcı... Hepsi maça geleceklerini söylediler. Türkiye'deki birlik ve beraberliği UEFA, FIFA'ya göstermek istiyoruz. Buradan davetimize olumlu yanıt veren herkese teşekkür ediyorum."


Kopenhag, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 04:39 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Fuhuş operasyonunda yakalanan zanlıların birinde AIDS virüsü diğerinde ise Frengi hastalığı tespit edildi
Göksel Gümüşdağ: "17 başkanımız Kopenhag maçına gelecek" Türkiye ve Rusya anlaşmaya vardı! İdlib Ateşkesi Mutabakatı'nın ayrıntıları belli oldu Galatasaray, Marcao'yu isteyen Fiorentina'dan 15 milyon euro talep ediyor

Son Dakika Haberleri
21:48 Hadise mültecilerin yaşadığı insanlık dramına isyan etti: İçim parçalanıyor
21:43 İrem Sak'tan Tuvana Türkay'a gönderme!
21:43 Kolu kırılan Berkay sahneye çıkabilecek mi?
20:12 İtalya'da yaşayan Türk oyuncu Serra Yılmaz, koronavirüs sebebiyle yaşadığı korkuyu anlattı
18:39 Nusret Gökçe'den "Kadınlar Günü" jesti

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.03.2020 22:50:30. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Gümüşdağ açıkladı! "17 kulüp başkanı gelecek" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]