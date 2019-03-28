Gümüşdamla Köyünde Muhtarlık Binası Hizmete Girdi
1 saat önce
Gümüşdamla köyünde tamamlanan muhtarlık hizmet binası ile köy meydanındaki çeşme tamamlanarak hizmete girdi.
Gümüşdamla köyünde tamamlanan muhtarlık hizmet binası ile köy meydanındaki çeşme tamamlanarak hizmete girdi.
Gümüşdamla Köy Muhtarlık Hizmet Binasının ce Çeşmenin açılışını Aydıntepe
Kaymakamı Mustafa Akın
tarafından yapıldı.
Artık burada yaşayan vatandaşların sorunlarını anlatacak ve sorunlara daha çabuk halledileceği yerleri olduğunu Gümüşdamla Köyünün çehresini değiştirdiğini ifade eden Aydıntepe Kaymakamı Mustafa Akın; Muhtarlık Hizmet Binamızın köy halkına hayırlı olması temennisinde bulundu.
Açılışa Aydıntepe Kaymakamı Mustafa Akın, Belediye Başkanı Haşim Şentürk
, kurum amirleri, MHP
İlçe Başkanı Sinan Biegül Gümüşdamla, Çayırköprü, Çatıksu, Pınargözü köy muhtarları ve çok sayıda vatandaş katıldı. - BAYBURT
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Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 03:00 Kaynak: İHA
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