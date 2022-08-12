Özyol, aşurenin dayanışma ruhunu canlandırdığını dile getirerek, "Hoşgörü ayı olan muharrem ayında aşure dağıttık. Halkımız da çok yoğun ilgi gösterdi. Dayanışma ve paylaşma ruhunun ön plana çıktığı muharrem ayının barış ve hoşgörü getirmesini diliyorum." dedi.

Kaynak: AA

Cumhuriyet Meydanı, Gümüşhacıköy, Zehra Özyol, Amasya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Gümüşhacıköy Belediyesi muharrem ayı dolayısıyla aşure dağıttı - Son Dakika

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