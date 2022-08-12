Gümüşhacıköy Belediyesi muharrem ayı dolayısıyla aşure dağıttı - Son Dakika
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Gümüşhacıköy Belediyesi muharrem ayı dolayısıyla aşure dağıttı

12.08.2022 16:31
Gümüşhacıköy Belediyesi muharrem ayı dolayısıyla aşure dağıttı

Gümüşhacıköy Belediyesi, muharrem ayı dolayısıyla vatandaşlara aşure dağıttı.

Gümüşhacıköy Belediyesi, muharrem ayı dolayısıyla vatandaşlara aşure dağıttı.

Cumhuriyet Meydanı'nda yapılan etkinliğe, Belediye Başkanı Zehra Özyol, CHP Amasya Milletvekili Mustafa Tuncer, Hamamözü Kaymakamı Okan Dağlı, CHP İlçe Başkanı Hasan Topal, İYİ Parti İlçe Başkanı Erhan Turgut ile vatandaşlar katıldı.

Özyol, aşurenin dayanışma ruhunu canlandırdığını dile getirerek, "Hoşgörü ayı olan muharrem ayında aşure dağıttık. Halkımız da çok yoğun ilgi gösterdi. Dayanışma ve paylaşma ruhunun ön plana çıktığı muharrem ayının barış ve hoşgörü getirmesini diliyorum." dedi.

Konuşmaların ardından dualar edildi.

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Kaynak: AA

Cumhuriyet Meydanı, Gümüşhacıköy, Zehra Özyol, Amasya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gümüşhacıköy Belediyesi muharrem ayı dolayısıyla aşure dağıttı - Son Dakika

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