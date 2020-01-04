Gümüşhacıköy'de 2019'da 153 bin 622 hasta tedavi edildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Gümüşhacıköy'de 2019'da 153 bin 622 hasta tedavi edildi - Son Dakika

Gümüşhacıköy'de 2019'da 153 bin 622 hasta tedavi edildi

6 saat önce

Gümüşhacıköy Devlet Hastanesi Başhekimi Mümin Sarıkulak, 2019 yılında 153 bin 622 hastaya hizmet verdiklerini söyledi.

Gümüşhacıköy'de 2019'da 153 bin 622 hasta tedavi edildi, System.String[]

Gümüşhacıköy Devlet Hastanesi Başhekimi Mümin Sarıkulak, 2019 yılında 153 bin 622 hastaya hizmet verdiklerini söyledi.

Sarıkulak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hastanelerinde 95 bin 634 kişiye polikliniklerde, 56 bin 664 kişiye acil servislerde, bin 324 kişiye de servislerde müdahale edildiğini belirtti.

Hastanelerinin 50 yatak kapasiteli olduğunu ve 96 sağlık personeli ile çalışmalarını yürüttüklerini anlatan Sarıkulak, "Hastanemizde 2 dahiliye, 1 çocuk sağlığı ve hastalıkları, 1 genel cerrahi uzmanı, 1 kadın doğum ve hastalıkları uzmanı ile 1 aile hekimi, 1 diyetisyen, 1 diş tabibi, 8 pratisyen hekim, 81 hemşire ve yardımcı personel ile hizmet veriliyor. Elimizdeki imkanlarla vatandaşlarımıza en iyi hizmeti vermeye çalışıyoruz." dedi.

Gümüşhacıköy Devlet Hastanesi, Acil Servis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.01.2020 11:26 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan diplomasi trafiği! Irak ve İran cumhurbaşkanlarıyla görüştü
Darbeci Hafter'in destekçisi BAE, Libya'da sivilleri hedef aldı Son dakika: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İranlı mevkidaşı ile görüştü Şehit Ömer Halisdemir'in anıtı başında yapılan saygısızlık sosyal medyayı ayağa kaldırdı

Son Dakika Haberleri
18:11 İran'da bir camiinin kubbesine 'intikamı' temsil eden kırmızı bayrak çekildi - Son Dakika
18:09 Suriye'de çekim yapan TRT Arapça ekibinin yakınlarına roket düştü - Son Dakika
18:05 Şentop: Bir damla petrolü bir damla kandan değerli gören anlayışlar Ortadoğu'ya barış... - Son Dakika
18:05 Yangında mahsur kalan aileyi polis ve itfaiye kurtardı - Son Dakika
18:02 Yükümlüler sahipsiz hayvanları yuvalarına kavuşturdu - Son Dakika
17:16 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan diplomasi trafiği! Irak ve İran cumhurbaşkanlarıyla görüştü - Son Dakika
16:32 Darbeci Hafter'in destekçisi BAE, Libya'da sivilleri hedef aldı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.01.2020 18:13:40. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Gümüşhacıköy'de 2019'da 153 bin 622 hasta tedavi edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]