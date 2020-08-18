Gümüşhacıköy'de 4 ev yandı - Son Dakika

Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde çıkan yangında 4 ev kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Pusacık köyünde Sadık Karataş'a ait evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangın bitişikte bulunan Mehmet Altundaş, Abdullah Bolat ve Ömer Bolat'a ait evlere sıçradı.

Köylülerin haber vermesi üzerine yangına Gümüşhacıköy Belediyesi, Merzifon Belediyesi ve Osmancık Belediyesi itfaiye ekipleri ve Gümüşhacıköy Orman İşletme Şefliğine ait arazöz, Özel İdare Müdürlüğü ve Gümüşhacıköy Belediyesine ait iş makineleri müdahale etti.

Yangında 4 ev kullanılamaz hale geldi.

Soğutma çalışmalarını yerinde inceleyen Gümüşhacıköy Kaymakamı Yunus Emre Fırat, yetkililerden bilgi aldı.