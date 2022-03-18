Gümüşhacıköy'de 50 litre sahte içki ele geçirildi - Son Dakika

Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde 50 litre sahte içki ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Gümüşhacıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçak içki yapılıp satıldığı bilgisine ulaşması üzerine yaptıkları takip sonucunda Ö.Ş'nin iş yeri ve aracında arama yaptı.

Aramada 50 litre sahte içki, çok sayıda içki şişesi ve sahte içki üretiminde kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Gözaltına alınan Ö.Ş'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.