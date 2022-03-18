Gümüşhacıköy'de 50 litre sahte içki ele geçirildi - Son Dakika
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Gümüşhacıköy'de 50 litre sahte içki ele geçirildi

18.03.2022 15:57
Gümüşhacıköy'de 50 litre sahte içki ele geçirildi

Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde 50 litre sahte içki ele geçirildi.

Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde 50 litre sahte içki ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Gümüşhacıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçak içki yapılıp satıldığı bilgisine ulaşması üzerine yaptıkları takip sonucunda Ö.Ş'nin iş yeri ve aracında arama yaptı.

Aramada 50 litre sahte içki, çok sayıda içki şişesi ve sahte içki üretiminde kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Gözaltına alınan Ö.Ş'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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Emniyet Müdürlüğü, Gümüşhacıköy, Kaçak İçki, Amasya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Gümüşhacıköy'de 50 litre sahte içki ele geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Gümüşhacıköy'de 50 litre sahte içki ele geçirildi - Son Dakika
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