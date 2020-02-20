Gümüşhacıköy'de Afet ve Acil Durum Planları Toplantısı yapıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Gümüşhacıköy'de Afet ve Acil Durum Planları Toplantısı yapıldı - Son Dakika

Gümüşhacıköy'de Afet ve Acil Durum Planları Toplantısı yapıldı

6 saat önce

Gümüşhacıköy ilçesinde Afet ve Acil Durum Planları Toplantısı, Kaymakam Mehmet Deniz Arabacı başkanlığında gerçekleştirildi.

Gümüşhacıköy'de Afet ve Acil Durum Planları Toplantısı yapıldı, System.String[]

Gümüşhacıköy ilçesinde Afet ve Acil Durum Planları Toplantısı, Kaymakam Mehmet Deniz Arabacı başkanlığında gerçekleştirildi.

Kaymakamlık Toplantı Salonu'ndaki toplantıda konuşan Arabacı, olası afet durumunda tüm kurum ve ilgili birimlerin hazır olması gerektiğini söyledi.

Arabacı, "Afetle mücadele kolay ve tek başına bir kurumun yapabileceği bir iş değil. Birçok konuda olduğu gibi bunda da topyekun mücadele ve eğitim çok önemlidir." dedi.

Toplantıda Gümüşhacıköy Afet Müdahale Planı gözden geçirilerek, acil durum toplanma, genel maksatlı çadır ve çadır kent ile konteyner kent alanları ile ilgili değerlendirme yapıldı.

Mehmet Deniz, Gümüşhacıköy, Kaymakamlık, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 02:32 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Türkiye'nin gündemindeki Atakan Kayalar, sosyal medyayı ikiye böldü
Milli Savunma Bakanlığı "Türkiye, ABD'den Patriot istedi" iddiasını yalanladı Uşak'ta bulunan Bahadır Barajı'nda çatlaklar oluştu, patlama ihtimaline karşı 4 okul tatil edildi Rize Emniyet Müdürü Verdi'yi şehit eden saldırgan FETÖ iddialarını reddetti

Son Dakika Haberleri
20:58 Ece Erken dünyada hızlı yayılan 'BungeeGYM' yaptığı anları, sosyal medyada paylaştı
20:54 Ece Erken, tüm dünyada hızla yayılan 'BungeeGYM' yaptığı anları, sosyal medya hesabından paylaştı
19:41 Tuğba Ekinci, Serenay Sarıkaya ile aşk yaşayan Cem Yılmaz'ı diline doladı
19:00 7. Altın Palmiye Ödülleri, 23 Mart'ta sahiplerini bulacak
17:41 Alina Boz makyajsız görüntülendi!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.02.2020 21:02:18. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Gümüşhacıköy'de Afet ve Acil Durum Planları Toplantısı yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]