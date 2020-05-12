Gümüşhacıköy'de berber ve kuaförler denetlendi - Son Dakika

Gümüşhacıköy Sağlık Grup Başkanlığı Toplum Sağlığı ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bir süredir kapalı olan ve dün yeniden hizmet vermeye başlayan berber, kuaför ve güzellik salonlarını denetledi.

Sağlık ekipleri, İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Zabıta ekipleri, faaliyetine başlayan berber, kuaför ve güzellik salonlarında hijyen, sosyal mesafe kuralı ile maske takılıp takılmadığını kontrol etti.

Sağlık Grup Başkanı Bayram Akgün, yaptığı açıklamada, denetimlerin aralıksız süreceğini ifade etti.

Hizmete yeniden başlayan esnafın alınan kararlara hassasiyet göstermesi gerektiğini vurgulayan Akgün, özellikle salgının önlenmesi açısından hijyen kurallarının önemli olduğunu kaydetti.