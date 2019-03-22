Gümüşhacıköy'de Çarşı ve Mahalle Bekçileri Göreve Başladı
39 dakika önce
Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde görev yapacak 5 çarşı ve mahalle bekçisi görevine başladı.
Amasya
'nın Gümüşhacıköy
ilçesinde görev yapacak 5 çarşı ve mahalle bekçisi görevine başladı.
Kaymakam Mehmet Deniz
Arabacı, göreve yeni başlayan bekçileri ziyaret ederek tatlı ikramında bulundu.
Arabacı, kamu görevlileri olarak vatandaşların huzurlu ve güvenli ortamda yaşamlarını sürdürmelerini sağlamakla görevli olduklarını söyledi.
Göreve başlayan bekçilere başarı dileyen Arabacı, "Sadece görev alanınızda emniyet ve huzuru sağlamayacak, aynı zamanda çocuklarımızın güvenle yaklaşacağı bekçi amcası, gençlerimizin bekçi abisi, yaşlılarımızın ise evlatları olacaksınız. Bu bilinç ve sorumlulukla gayretiniz, şüphesiz teşkilatımıza artı değerler kazandıracaktır." ifadesini kullandı.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 09:44 Kaynak: AA
Altın Yükselişini Sürdürüyor! İşte Güncel Fiyatlar
Emekli Maaşlarına 269 Lira Ek Ödeme Gündemde
Dolar Yeni Güne Nasıl Başladı? İşte Güncel Rakamlar
Yeni Zelanda Dışişleri Bakanı Peters: Saldırgan Tarrant Hayatının Geri Kalanını Tek Başına Hücrede Geçirecek