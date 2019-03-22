Son Dakika Haberleri: Gümüşhacıköy'de Çarşı ve Mahalle Bekçileri Göreve Başladı

Gümüşhacıköy'de Çarşı ve Mahalle Bekçileri Göreve Başladı

39 dakika önce

Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde görev yapacak 5 çarşı ve mahalle bekçisi görevine başladı.

Gümüşhacıköy'de Çarşı ve Mahalle Bekçileri Göreve Başladı, System.String[]
Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde görev yapacak 5 çarşı ve mahalle bekçisi görevine başladı.

Kaymakam Mehmet Deniz Arabacı, göreve yeni başlayan bekçileri ziyaret ederek tatlı ikramında bulundu.

Arabacı, kamu görevlileri olarak vatandaşların huzurlu ve güvenli ortamda yaşamlarını sürdürmelerini sağlamakla görevli olduklarını söyledi.

Göreve başlayan bekçilere başarı dileyen Arabacı, "Sadece görev alanınızda emniyet ve huzuru sağlamayacak, aynı zamanda çocuklarımızın güvenle yaklaşacağı bekçi amcası, gençlerimizin bekçi abisi, yaşlılarımızın ise evlatları olacaksınız. Bu bilinç ve sorumlulukla gayretiniz, şüphesiz teşkilatımıza artı değerler kazandıracaktır." ifadesini kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 09:44 Kaynak: AA

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