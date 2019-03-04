Son Dakika Haberleri: Gümüşhacıköy'de Deprem ve Yangın Tatbikatı

Gümüşhacıköy'de Deprem ve Yangın Tatbikatı

52 dakika önce

Gümüşhacıköy Ülkü Ortaokulunda deprem ve yangın tatbikatı yapıldı.

Gümüşhacıköy'de Deprem ve Yangın Tatbikatı, System.String[]
Gümüşhacıköy Ülkü Ortaokulunda deprem ve yangın tatbikatı yapıldı.

Gümüşhacıköy Belediyesi itfaiye ekiplerince gerçekleştirilen tatbikatta, yangın alarmıyla öğrenciler tahliye edildi.

Ekipler, temsili olarak okul bahçesinde yakılan ateşi öğrencilerle söndürdüler.

Okul Müdür Yardımcısı Aydın Altundağ, gazetecilere yaptığı açıklamada, her zaman doğal afetlere karşı hazırlıklı olunması gerektiğini belirterek, öğrencileri de bu konuda sürekli bilgilendirdiklerini söyledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 05:31 Kaynak: AA

İtfaiye, Gümüşhacıköy, Güncel
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