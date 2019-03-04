Gümüşhacıköy'de Deprem ve Yangın Tatbikatı

Gümüşhacıköy Ülkü Ortaokulunda deprem ve yangın tatbikatı yapıldı.

Gümüşhacıköy Ülkü Ortaokulunda deprem ve yangın tatbikatı yapıldı.



Gümüşhacıköy Belediyesi itfaiye ekiplerince gerçekleştirilen tatbikatta, yangın alarmıyla öğrenciler tahliye edildi.



Ekipler, temsili olarak okul bahçesinde yakılan ateşi öğrencilerle söndürdüler.



Okul Müdür Yardımcısı Aydın Altundağ, gazetecilere yaptığı açıklamada, her zaman doğal afetlere karşı hazırlıklı olunması gerektiğini belirterek, öğrencileri de bu konuda sürekli bilgilendirdiklerini söyledi.

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