Gümüşhacıköy'de haşhaş kapsülü alımları başladı - Son Dakika

Üreticiler, kuraklık nedeniyle bu yıl rekoltenin düşük olduğunu belirtti.

Alımlarda üreticiler, ellerindeki haşhaş kapsüllerini içindeki morfin miktarına göre 5 lira ile 6 lira arasında teslim edecek.

Havza Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO ) tarafından Çamtepe mevkisinde gerçekleştirilen 2021 haşhaş kapsülü alımlarının bir hafta süreceği belirtildi.

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