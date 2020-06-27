Gümüşhacıköy'de hububat hasadı başladı - Son Dakika

Gümüşhacıköy Ziraat Odası Başkanı Sadık Çolak, ilçede hububat hasadının başladığını bildirdi.

Çolak, gazetecilere, tarımsal alanlarda bu yılın ilk arpa hasadını yaptıklarını söyledi.

Bölge halkının en önemli geçim kaynağının tarım olduğuna işaret eden Çolak, "Hasadı yapılan ilk ürünlerden olan arpada sonbahar ve kış mevsiminin kurak geçmesi ile nisan ve mayıs aylarında etkili olan düzensiz yağışlar, çiftçinin rekolte beklentisini düşürdü. Bu yıl tam kurak geçmedi ama yağmur uzunca bir ara verdi baharda. Arpanın zamanı geçtikten sonra yağmur yağdı ama çok faydalı olmadı. Bu son dönemdeki yağmur zamanında yağsaydı verim oldukça yüksek olacaktı." ifadesini kullandı.