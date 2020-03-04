Gümüşhacıköy'de İdlib şehitleri için mevlit okutuldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Gümüşhacıköy'de İdlib şehitleri için mevlit okutuldu - Son Dakika

Gümüşhacıköy'de İdlib şehitleri için mevlit okutuldu

6 saat önce

Suriye'nin İdlib kentinde rejim güçlerinin hava saldırısında şehit olan askerler için Gümüşhacıköy ilçesinde mevlit okutulup ikramda bulunuldu.

Suriye'nin İdlib kentinde rejim güçlerinin hava saldırısında şehit olan askerler için Gümüşhacıköy ilçesinde mevlit okutulup ikramda bulunuldu.

Gümüşhacıköy Ziraat Odası Başkanlığınca düzenlenen mevlit programı, Köprülü Mehmet Paşa Camisi'nde gerçekleştirildi.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda, ilahiler seslendirildi, şehitler için mevlit okundu ve dua edildi.

Ziraat Odası Başkanı Sadık Çolak, namaz sonrasında vatandaşlara ikramında bulundu.

Çolak, gazetecilere yaptığı açıklamada, İdlib şehitlerine rahmet, yaralı askerlere acil şifalar diledi.

Türkiye'nin en kısa zamanda bu harekatı da başarıyla tamamlayacağını belirten Çolak, "Ordumuz muzaffer bir şekilde inşallah bundan da ayrılacak. Dualarımız Bahar Kalkanı Harekatı'na katılan Mehmetçiklerimizle birlikte. Vatandaşlarımızdan da Allah razı olsun, çok yoğun bir katılım gösterdiler. Allah ülkemize bir daha böyle şeyler yaşatmasın." diye konuştu.

Gümüşhacıköy'de İdlib şehitleri için mevlit okutuldu

Gümüşhacıköy, Suriye, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 05:17 Kaynak: AA
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