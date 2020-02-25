Gümüşhacıköy'de işletmelerde gıda denetimi yapıldı - Son Dakika
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Gümüşhacıköy'de işletmelerde gıda denetimi yapıldı

6 saat önce

Tarım ve Orman Bakanlığının ülke genelinde başlattığı ürün bazlı gıda denetimi kapsamında Gümüşhacıköy'de işletmelerde eş zamanlı denetim gerçekleştirildi.

Gümüşhacıköy'de işletmelerde gıda denetimi yapıldı, System.String[]

Tarım ve Orman Bakanlığının ülke genelinde başlattığı ürün bazlı gıda denetimi kapsamında Gümüşhacıköy'de işletmelerde eş zamanlı denetim gerçekleştirildi.

Bakanlığın "Gıda Denetimi Seferberliği" çerçevesinde ilçe merkezinde süt ve süt ürünlerinden et ve et ürünlerine, unlu mamullere kadar farklı gıda gruplarında denetim yapıldı.

Gümüşhacıköy ilçesindeki bir kasap ve marketi denetleyen İlçe Tarım ve Orman Müdürü Celal Eker başkanlığındaki ekip, hijyen ve doğru saklama koşulları ile dolapların sıcaklıklarını kontrol etti.

Eker, denetimler sırasında AA muhabirine yaptığı açıklamada, Tarım ve Orman Bakanlığının, "Tarladan Sofraya Gıda Güvenliği" sloganıyla çıktığı yolda tüm gıda, üretim, satış ve toplu tüketim işletmelerinin denetimini Veteriner Hizmetleri Bitki Sağılığı, Gıda ve Yem Kanunu kapsamında gerçekleştirdiğini söyledi.

Eker, vatandaşın her zaman Alo 174 hattına açık adres belirterek sıkıntı yaşadıkları, şüphe duydukları işletmeleri ihbar edebileceğini kaydetti.

Gümüşhacıköy, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 04:34 Kaynak: AA
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