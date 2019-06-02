Gümüşhacıköy'de "kırmızı düdük" uygulaması

Gümüşhacıköy
Kaymakamı Mehmet Deniz
Arabacı ve İlçe Emniyet Müdür Vekili Sezgin Çelik
sürücülere uyarılarda bulundu, çocuklara kırmızı düdük dağıttı.
İstanbul- Samsun
kara yolu üzeri sanayi kavşağında gerçekleştirilen uygulama kapsamında 40 civarında araç denetlendi.
Sürücülere hız ve trafik kurallarına uymaları hakkında bilgilendirmelerde bulunuldu. Araçlardaki çocuklara da kırmızı düdük ve tişört hediye edildi.
Çocuklara ayrıca, sürücünün hatalarını değerlendirmesi için "sürücü seyahat karnesi" ile hata anında uyarması için de kırmızı düdük verildi. Ramazan Bayramı
nedeni ile artan trafik nedeniyle sürücülerden seyahatleri boyunca dikkatli olmalarını isteyen Kaymakam Arabacı, sürücülere kurallara azami ölçüde uymaları gerektiğini hatırlattı.
Arabacı, "Dokuz gün bayram tatilimiz var, vatandaşlarımız bu uzun tatili fırsata çevirmek amacıyla akraba ve memleket ziyaretlerine gidiyor. Bu yolculuklarında kazasız belasız sevdiklerine kavuşmalarına katkıda bulunmak için 'kırmızı düdük' uygulamasını başlattık. Sürücülerimize uyarılarda bulunuyoruz." dedi.