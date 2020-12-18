Gümüşhacıköy'de kış lastiği denetimi - Son Dakika

Gümüşhacıköy Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Amirliği ekipleri, kış lastiği denetimi yaptı.

Trafik ekiplerinin, şehirlerarası yolcu ve yük taşımacılığı yapan ticari araçlara yönelik kış lastiği kullanma zorunluluğu çerçevesinde yaptığı denetimlerde, araçların evrakı ile kış lastiği takılı olup olmadığı kontrol edildi, lastiklerin diş derinliği ölçüldü.

Yapılan denetimlerde kış lastiği taktırmayan ticari araçlara yönelik cezai işlem uygulandı.

Denetimlerde sürücüler buzlanmaya karşı da uyarılarak broşür dağıtıldı.