Gümüşhacıköy'de kömür dağıtımı - Son Dakika

Gümüşhacıköy Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) tarafından ihtiyaç sahibi ailelere kömür dağıtımı yapıldı.

Vakıf Müdürü Fatih Bayram, gazetecilere, Merzifon SYDV olarak kış sezonu öncesi kömür dağıtımına başladıklarını söyledi.

Sosyal devlet olma anlayışıyla yardımların süreceğini vurgulayan Bayram, "Vakfımız, yapmış olduğu çalışma ve görüşmeler neticesinde gerçek ihtiyaç sahiplerini tespit ediyor. Amacımız doğru ve gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaşmak. Ekonomik ve sosyal durumu iyi olmayan vatandaşlarımızın ailesi ile kış aylarını daha sıcak geçirmelerini sağlamanın gayretindeyiz." diye konuştu.