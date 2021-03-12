Gümüşhacıköy'de müftüler toplantısı düzenlendi - Son Dakika

Amasya İl Müftülüğünce düzenlenen Mayıs Ayı İlçe Müftüler Toplantısı. Gümüşhacıköy'de yapıldı.

İl Müftüsü Durmuş Ayvaz, il müftülüğü ile ilçe müftülükleri arasındaki iletişimi güçlendirmek, yürütülen işlerde birlik ve beraberliği sağlamak amacıyla her ay farklı ilçede yapılan ilçe müftüleri toplantısını bu ay Gümüşhacıköy'de düzenlediklerini söyledi.

Toplantıda Kovid-19 kapsamında alınan tedbirler, Kur'an kurslarında eğitim ve salgın sürecinde aile eğitimleri ile gündeme dair konular görüşüldü.