Gümüşhacıköy'de muhtarlar toplantısı
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Gümüşhacıköy ilçesinde temmuz ayı muhtarlar toplantısı, Kaymakam Mehmet Deniz Arabacı başkanlığında yapıldı.
Gümüşhacıköy Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 02:57 Kaynak: AA
ilçesinde temmuz ayı muhtarlar toplantısı, Kaymakam Mehmet Deniz
Arabacı başkanlığında yapıldı.
Gümüşhacıköy Halk Kütüphanesi'nde düzenlenen toplantıda konuşan Arabacı, köylerle ilgili sorun, talep, görüş ve önerileri almak, yapılan hizmetleri bir adım daha ileri götürebilmek amacıyla bu tarz toplantılarda bir araya geldiklerini söyledi.
Toplantıya İlçe Jandarma
Komutanı Astsubay Kıdemli Başçavuş Aziz Bektaş Kaymak, Köylere Hizmet Götürme Birliği
Müdürü Kadir Karadaş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ercan Gültekin ile köy ve mahalle muhtarları katıldı.
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