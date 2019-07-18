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Gümüşhacıköy'de muhtarlar toplantısı

21 dakika önce

Gümüşhacıköy ilçesinde temmuz ayı muhtarlar toplantısı, Kaymakam Mehmet Deniz Arabacı başkanlığında yapıldı.

Gümüşhacıköy'de muhtarlar toplantısı, System.String[]
Gümüşhacıköy ilçesinde temmuz ayı muhtarlar toplantısı, Kaymakam Mehmet Deniz Arabacı başkanlığında yapıldı.
Gümüşhacıköy Halk Kütüphanesi'nde düzenlenen toplantıda konuşan Arabacı, köylerle ilgili sorun, talep, görüş ve önerileri almak, yapılan hizmetleri bir adım daha ileri götürebilmek amacıyla bu tarz toplantılarda bir araya geldiklerini söyledi.
Toplantıya İlçe Jandarma Komutanı Astsubay Kıdemli Başçavuş Aziz Bektaş Kaymak, Köylere Hizmet Götürme Birliği Müdürü Kadir Karadaş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ercan Gültekin ile köy ve mahalle muhtarları katıldı.
Mehmet Deniz, Gümüşhacıköy, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 02:57 Kaynak: AA
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