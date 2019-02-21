Gümüşhacıköy'de "Öğrenciler Sinemayla Buluşuyor" Projesi
1 saat önce
Gümüşhacıköy İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından başlatılan "Gümüşhacıköy Öğrencileri Sinemayla Buluşuyor" Projesi kapsamında anasınıfı öğrencileri sinemaya götürüldü.
Gümüşhacıköy
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
tarafından başlatılan "Gümüşhacıköy Öğrencileri Sinemayla Buluşuyor" Projesi kapsamında anasınıfı öğrencileri sinemaya götürüldü.
Halk Eğitim Merkezi'nde bulunan Enderun Salonu'nun sinema salonu gibi düzenlenmesinin ardından başlatılan Sinema Günleri'nde, öğrencilere belgesel ve eğitici animasyon filmler seyrettiriliyor.
Öğrencilerle film izleyen İlçe Milli Eğitim Müdürü Ercan Gültekin, 2018-2019 eğitim öğretim yılında bin 180 öğrenciyi sinemayla buluşturacaklarını söyledi.
Proje kapsamında okul öncesi ve temel eğitim öğrencilerinin yaşlarına uygun eğitici, öğretici ve belgesel tarzında filmler izletileceğini belirten Gültekin, şunları dile getirdi:
"Öğrencilerimiz ile film izlediğimizde yüzlerindeki tebessüme şahit oldum. Bu kadar küçük şeyler ile mutlu olan öğrencilerimizin tamamına aynı mutluluğu yaşatmak için elimizden geleni yapacağız. Önceliğimiz kırsal mahallelerde eğitim gören öğrenciler olmak üzere tüm öğrencilerimize sinema keyfini yaşatacağız." diye konuştu.
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Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 09:04 Kaynak: AA
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