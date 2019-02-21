Son Dakika Haberleri: Gümüşhacıköy'de "Öğrenciler Sinemayla Buluşuyor" Projesi

Gümüşhacıköy'de "Öğrenciler Sinemayla Buluşuyor" Projesi

1 saat önce

Gümüşhacıköy İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından başlatılan "Gümüşhacıköy Öğrencileri Sinemayla Buluşuyor" Projesi kapsamında anasınıfı öğrencileri sinemaya götürüldü.

Gümüşhacıköy'de
Gümüşhacıköy İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından başlatılan "Gümüşhacıköy Öğrencileri Sinemayla Buluşuyor" Projesi kapsamında anasınıfı öğrencileri sinemaya götürüldü.

Halk Eğitim Merkezi'nde bulunan Enderun Salonu'nun sinema salonu gibi düzenlenmesinin ardından başlatılan Sinema Günleri'nde, öğrencilere belgesel ve eğitici animasyon filmler seyrettiriliyor.


Öğrencilerle film izleyen İlçe Milli Eğitim Müdürü Ercan Gültekin, 2018-2019 eğitim öğretim yılında bin 180 öğrenciyi sinemayla buluşturacaklarını söyledi.

Proje kapsamında okul öncesi ve temel eğitim öğrencilerinin yaşlarına uygun eğitici, öğretici ve belgesel tarzında filmler izletileceğini belirten Gültekin, şunları dile getirdi:

"Öğrencilerimiz ile film izlediğimizde yüzlerindeki tebessüme şahit oldum. Bu kadar küçük şeyler ile mutlu olan öğrencilerimizin tamamına aynı mutluluğu yaşatmak için elimizden geleni yapacağız. Önceliğimiz kırsal mahallelerde eğitim gören öğrenciler olmak üzere tüm öğrencilerimize sinema keyfini yaşatacağız." diye konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 09:04 Kaynak: AA

Gümüşhacıköy, Eğitim
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Okulu Ziyaret Eden AK Partili Aday, Öğretmenler Odasına Alınmadı Cumhurbaşkanı Erdoğan Müjdeyi Verdi: 20 Bin Öğretmenin Ataması Yapılacak

Ayvacık'taki Deprem Anının En Net Görüntüsü Ortaya Çıktı! Büyük Panik Kamerada Vatandaşın İhbarı ile Yabancı Tabelalar Tek Tek Söküldü
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.2.2019 11:00:30. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Gümüşhacıköy'de "Öğrenciler Sinemayla Buluşuyor" Projesi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]