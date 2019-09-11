Son Dakika Haberleri: Gümüşhacıköy'de okul güvenliği toplantısı
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Gümüşhacıköy'de okul güvenliği toplantısı

1 saat önce

Gümüşhacıköy İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından okul güvenliği toplantısı düzenlendi.

Gümüşhacıköy'de okul güvenliği toplantısı, System.String[]

Gümüşhacıköy İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından okul güvenliği toplantısı düzenlendi.

İlçe Halk Kütüphanesinde düzenlenen toplantıda, okul güvenliği, uyuşturucuyla mücadele, eğitim kalitesinin artırılması konularında görüş alışverişinde bulunuldu.

Toplantıya Kaymakam Mehmet Deniz Arabacı, Belediye Başkanı Zehra Özyol, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ercan Gültekin, kurum ve okul müdürleri ile okul aile birliği başkanları katıldı.

Gümüşhacıköy, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 12:56 Kaynak: AA
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