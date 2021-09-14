Gümüşhacıköy'de servis şoförlerine eğitim semineri - Son Dakika

Gümüşhacıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı ve Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından, öğrenci taşıyan servis şoförlerine seminer verildi.

İlçe Halk Kütüphanesinde düzenlenen seminerde konuşan İlçe Milli Eğitim Müdürü Ercan Gültekin, okul servis araçlarında görevli personelin yaptıkları işin sorumluluğunun bilincinde olmaları açısından bu tarz eğitimleri önemsediklerini söyledi.

Eğitimlerin devam edeceğini belirten Gültekin, "Öğrencilerimizi siz değerli şoförlere emanet ediyoruz. Bu öğrencilerimizin sağlıklı bir şekilde alınıp, götürülüp getirilmesi sizin sorumluluğunuzdadır. Öğrencilerimizin taşınmasında sözleşme şartlarına uygun davranılmalıdır. Öğrencilerimizin en iyi koşullarda eğitim görmeleri için gereken bütün hususlara dikkat edilmesi gerekmektedir." dedi.

Seminerde şoförlere, trafik kuralları, cezalar, öğrenci, öğretmen ve velilerle iletişim şekli konusunda bilgi verildi.

Seminere okul müdürleri ve sürücüler katıldı.