Gümüşhacıköy'de uyuşturucu ve bağımlılıkla mücadele toplantısı yapıldı - Son Dakika

Gümüşhacıköy ilçesinde uyuşturucu ve bağımlılıkla mücadele toplantısı düzenlendi.

İlçe Halk Kütüphanesi'nde düzenlenen programda konuşan Kaymakam Mehmet Deniz Arabacı, Gümüşhacıköy'de uyuşturucu başta olmak üzere gençleri zehirleyen, sağlıklarını tehdit eden, bağımlılık yapan bütün maddelerle mücadele için etkin şekilde çalışmalar yürüttüklerini belirtti.

Uyuşturucu ile mücadelede toplumun tüm kesimlerinin desteğine ihtiyaç duyulduğuna işaret eden Arabacı, "Yaptığımız bu toplantılar ve eğitim çalışmalarıyla toplumun uyuşturucu konusunda bilinçlendirilmesini amaçlıyoruz. Kolluk kuvvetleri de uyuşturucu arzının önüne geçilmesi için önemli operasyonlar yapıyor." dedi.

Toplantıya İlçe Jandarma Komutanı Kıdemli Başçavuş Aziz Bektaş Kaymak, Emniyet Müdür Vekili Sezgin Çelik, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ercan Gültekin, daire müdürleri, ilgili kurum amirleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile köy ve mahalle muhtarları katıldı.