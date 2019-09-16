Son Dakika Haberleri: Gümüşhacıköy güreşlerinde Başpehlivan Recep Kara
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Gümüşhacıköy güreşlerinde Başpehlivan Recep Kara

1 saat önce

Milli Mücadele'nin 100. yılı kutlamaları kapsamında Amasya'nın Gümüşhacıköy İlçe Belediyesi tarafından 4'üncüsü düzenlenen "Karakucak Güreşleri" Recep Kara başpehlivan oldu.

Gümüşhacıköy güreşlerinde Başpehlivan Recep Kara, System.String[]

Milli Mücadele'nin 100. yılı kutlamaları kapsamında Amasya'nın Gümüşhacıköy İlçe Belediyesi tarafından 4'üncüsü düzenlenen "Karakucak Güreşleri" Recep Kara başpehlivan oldu.


Büyük ilgi gören güreşlere Tarihi Kırkpınar başpehlivanları katıldı. Final müsabakasında Recep Kara ile Ali Gürbüz karşılaştı. Kara, Gürbüz'ü yenerek Gümüşhacıköy er meydanının başpehlivanı oldu. Güreşlerde dereceye giren pehlivanlara ödüllerini Gümüşhacıköy İlçe Kaymakamı Mehmet Deniz Arabacı, Belediye Başkanı Zehra Özyol ve diğer protokol üyeleri verdi. - AMASYA

Gümüşhacıköy, Recep Kara, Amasya, Spor

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 09:27 Kaynak: İHA
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