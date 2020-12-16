Gümüşhacıköy ilçesinde koronavirüs denetimi yapıldı - Son Dakika

Gümüşhacıköy ilçesinde koronavirüs denetimi yapıldı
16.12.2020 16:27
Gümüşhacıköy ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında denetimlere devam ediliyor.
Gümüşhacıköy ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında denetimlere devam ediliyor.
İlçedeki denetimlere Kaymakam Yunus Emre Fırat da katıldı.
Denetim ekipleriyle ilçede faaliyet gösteren esnafı ziyaret eden Fırat, alınan tedbirleri inceleyerek uyarılarda bulundu.
Öte yandan, tedbirler kapsamında şehir içi ve şehirler arası yolcu taşımacılığı yapılan toplu ulaşım araçları ile taksi durakları da ekiplerce denetlendi.
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