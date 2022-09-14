Gümüşhacıköy'de trafik ekipleri yaya geçitlerinde uygulama yaptı - Son Dakika
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Gümüşhacıköy'de trafik ekipleri yaya geçitlerinde uygulama yaptı

14.09.2022 14:36
Gümüşhacıköy'de trafik ekipleri yaya geçitlerinde uygulama yaptı

Gümüşhacıköy ilçesinde polis ekiplerince, sürücülere yönelik yaya geçidi uygulaması yapıldı.

Gümüşhacıköy ilçesinde polis ekiplerince, sürücülere yönelik yaya geçidi uygulaması yapıldı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği ekipleri, ilçe merkezi ile okul çevresinde yayaların yaya geçitlerinde geçiş üstünlüğünü sağlamak için sürücüleri uyardı.

Uygulama kapsamında, sürücülere yaya geçitlerinden geçişlerde, yayalara yol vermeleri gerektiği hatırlatılarak, bu hususta yaşanabilecek kazaların önüne geçilmesi için bilgilendirme yapıldı.

Denetimlerin devam edeceği vurgulandı.

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Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Gümüşhacıköy, Hisarcık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gümüşhacıköy'de trafik ekipleri yaya geçitlerinde uygulama yaptı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gümüşhacıköy'de trafik ekipleri yaya geçitlerinde uygulama yaptı - Son Dakika
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