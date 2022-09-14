İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği ekipleri, ilçe merkezi ile okul çevresinde yayaların yaya geçitlerinde geçiş üstünlüğünü sağlamak için sürücüleri uyardı.

Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Gümüşhacıköy, Hisarcık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Gümüşhacıköy'de trafik ekipleri yaya geçitlerinde uygulama yaptı - Son Dakika

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