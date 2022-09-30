Gümüşhacıköy polisinden okul çevrelerinde denetim - Son Dakika
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Gümüşhacıköy polisinden okul çevrelerinde denetim

30.09.2022 15:18
Gümüşhacıköy polisinden okul çevrelerinde denetim

Gümüşhacıköy polis ekipleri, yeni eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla ilçe genelindeki okul çevrelerinde eş zamanlı denetim gerçekleştirdi.

Gümüşhacıköy polis ekipleri, yeni eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla ilçe genelindeki okul çevrelerinde eş zamanlı denetim gerçekleştirdi.

Okul servis araçları ve şoförleri, okul yakınındaki park ve bahçeler, metruk binalar, alkol ve tütün mamulleri satışı yapılan yerler, kahvehaneler ve oyun salonları denetlendi.

Gümüşhacıköy Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş ekipleri okul çevresindeki kişilerin Genel Bilgi Tarama (GBT) sorgulaması yapıldı. Uygulamalar eğitim öğretim dönemi boyunca çeşitli gün ve zamanlarda okulların giriş, çıkış ve öğle arası saatlerindeki yapılacak.

Gümüşhacıköy Emniyet Müdürü Bayram Delak, ilçe genelinde tüm ilkokul, ortaokul, lise ve öğrenci yurtlarının yakın çevresinde okulla ilişkisi bulunmayan şüpheliler ile yakınlardaki park ve bahçeler, metruk binalar, alkol ve tütün mamulleri satışı yapılan yerler, içkili yerler, kahvehaneler, internet ve elektronik oyun salonları gibi umuma açık yerlerin denetleneceğini söyledi.

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gümüşhacıköy polisinden okul çevrelerinde denetim - Son Dakika

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