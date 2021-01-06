Gümüşhacıköy SYDV'den 7 bin 453 kişiye yardım - Son Dakika

Gümüşhacıköy SYDV'den 7 bin 453 kişiye yardım

06.01.2021 17:01
Gümüşhacıköy SYDV'den 7 bin 453 kişiye yardım, System.String[]

Gümüşhacıköy Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfınca (SYDV) 2020 yılında 7 bin 453 kişiye 10 milyon 845 bin 972 liralık yardım yapıldığı bildirildi.

Gümüşhacıköy Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfınca (SYDV) 2020 yılında 7 bin 453 kişiye 10 milyon 845 bin 972 liralık yardım yapıldığı bildirildi.

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Fatih Bayram, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2020 yılında başta şehit ve gazi aileleri olmak üzere eğitim, gıda, sağlık, engelli ile engelli yakını aylığı, 65 yaş aylığı, eşi vefat etmiş kadınlara yönelik yardım yanı sıra ihtiyaç sahibi 7 bin 453 kişiye kömür, gıda, barınma, sağlık ve eğitim yardımı yaptıklarını ifade etti.

Toplam yardım tutarının 10 milyon 845 bin 972 lira olduğunu ifade eden Bayram, 2021 yılı çalışmalarına başladıklarını, SYDV personelinin salgın kurallarına dikkat ederek ihtiyaç sahibi aileleri ve kişileri tespit etmeye çalıştıklarını söyledi.

Gümüşhacıköy, Fatih Bayram, Bayram, Şehit, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Gümüşhacıköy SYDV'den 7 bin 453 kişiye yardım - Son Dakika


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