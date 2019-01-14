Gümüşhacıköy Sydv'den 8 Bin 238 Kişiye Yardım

Gümüşhacıköy Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfınca (SYDV) 2018 yılda 8 bin 238 kişiye 6 milyon 462 bin 372 liralık yardım yapıldı.

Gümüşhacıköy Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfınca (SYDV) 2018 yılda 8 bin 238 kişiye 6 milyon 462 bin 372 liralık yardım yapıldı.



Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Fatih Bayram, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2018 yılında başta şehit ve gazi aileleri olmak üzere eğitim, gıda, sağlık, engelli ile engelli yakını aylığının yanı sıra ihtiyaç sahibi 8 bin 238 kişiye kömür, gıda, barınma, sağlık ve eğitim yardımı yaptıklarını belirtti.



Toplam yardım tutarının 6 milyon 462 bin 372 lira olduğunu ifade eden Bayram, 2019 yılı çalışmalarına başladıklarını, SYDV personelinin köy köy gezerek ihtiyaç sahibi aileleri ve kişileri tespit etmeye çalıştığını söyledi.



İhtiyaç sahibi hiçbir ailenin zor durumda bırakılmayacağını kaydeden Bayram, 2019 yılında da yardımların devam edeceğini vurguladı.

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