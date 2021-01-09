Gümüşhacıköy Ticaret ve Sanayi Odasından eğitime tablet desteği - Son Dakika

Gümüşhacıköy Ticaret ve Sanayi Odası, ihtiyaç sahibi öğrencilerin uzaktan eğitime erişebilmeleri için 55 tablet bağışında bulundu.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından belirlenen ihtiyaç sahibi öğrencilere dağılması için Eğitim Bilişim Ağı (EBA) uyumlu 55 tablet, Gümüşhacıköy Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Can Keleş tarafından İlçe Milli Eğitim Müdürü Ercan Gültekin'ne teslim edildi.

Can Keleş, hediye ettikleri tabletlerle uzaktan eğitim için gerekli ekipmanı bulunmayan öğrencilerin dezavantajlarının giderilmesine ve bu yöndeki ihtiyaçlarının karşılanmasına Türkiye Odalar Borsalar Birliğimizin öncülüğünde katkıda bulunmak istediklerini söyledi.

Amaçlarının tableti olmadığından derslerini takip edemeyen, arkadaşlarından geri kalan öğrencilere destek olmak olduğunu aktaran Keleş, "Yeni nesillerin bilgiye daha kolay ulaşmasını sağlayacak, onların eğitimlerine katkıda bulunacak. Temennimiz pandeminin bir an önce sona ermesi ve yüz yüze eğitimin en kısa sürede başlamasıdır." dedi.

Gültekin ise kendi imkanlarıyla tablet, bilgisayar ve benzeri ihtiyaçlarını karşılayamayan öğrenciler bulunduğuna işaret ederek, "Bu öğrencilerimizin elinden tutmamız gerekiyor. Bu çerçevede gerek Türkiye Odalar Birliği Başkanlığımız gerekse Gümüşhacıköy Sanayi ve Ticaret Odası Başkanlığımız Can Keleş'in anlamlı katkısı teşekkür ediyorum." diye konuştu.