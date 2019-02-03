Gümüşhacıköy Ziraat Odası'nda Başkanlık Seçimi
28 dakika önce
Gümüşhacıköy Ziraat Odası Başkanlığına Sadık Çolak seçildi.
Gümüşhacıköy
Ziraat Odası Başkanlığına Sadık Çolak seçildi.
Cumhuriyet Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen genel kurulda mevcut başkan Muharrem Özkoparan ile Sadık Çolak ve Süleyman Bagır başkanlığa aday oldu.
Oy kullanan 76 delegeden 28'inin oyunu alan Çolak, başkanlığa getirildi.
Seçimde Özkoparan 26, Bagır 21 ise oy aldı, 1 oy da geçersiz sayıldı.
Çolak, seçimin ardından yaptığı açıklamada, sonucun Gümüşhacıköy için hayırlı olmasını dilerek, "Oda olarak ilçemizdeki çiftçilerimizin taleplerini yerine getirmek için imkanlar ölçüsünde çalışacağız." dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 06:48 Kaynak: AA
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