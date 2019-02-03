Son Dakika Haberleri: Gümüşhacıköy Ziraat Odası'nda Başkanlık Seçimi

Gümüşhacıköy Ziraat Odası'nda Başkanlık Seçimi

28 dakika önce

Gümüşhacıköy Ziraat Odası Başkanlığına Sadık Çolak seçildi.

Gümüşhacıköy Ziraat Odası'nda Başkanlık Seçimi, System.String[]
Gümüşhacıköy Ziraat Odası Başkanlığına Sadık Çolak seçildi.

Cumhuriyet Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen genel kurulda mevcut başkan Muharrem Özkoparan ile Sadık Çolak ve Süleyman Bagır başkanlığa aday oldu.

Oy kullanan 76 delegeden 28'inin oyunu alan Çolak, başkanlığa getirildi.

Seçimde Özkoparan 26, Bagır 21 ise oy aldı, 1 oy da geçersiz sayıldı.

Çolak, seçimin ardından yaptığı açıklamada, sonucun Gümüşhacıköy için hayırlı olmasını dilerek, "Oda olarak ilçemizdeki çiftçilerimizin taleplerini yerine getirmek için imkanlar ölçüsünde çalışacağız." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 06:48 Kaynak: AA

Gümüşhacıköy, Güncel
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